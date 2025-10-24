#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Απεσταλμένος του Πούτιν βρίσκεται στις ΗΠΑ

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ θα έχει συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί εδώ και καιρό, «παρά τα πρόσφατα μη φιλικά βήματα της Ουάσιγκτον». Προέβλεψε ότι «οι κυρώσεις θα γυρίσουν μπούμερανγκ» και δήλωσε πιστός στον γόνιμο διμερή διάλογο.

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 20:34

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε ότι βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια συνάντηση προγραμματισμένη εδώ και καιρό και ότι ο διάλογος μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας συνεχίζεται.

«Η συνάντησή μου έχει προγραμματιστεί εδώ και αρκετό καιρό και η αμερικανική πλευρά δεν την ακύρωσε, παρά τα πρόσφατα μη φιλικά βήματα. Εμείς θα συνεχίσουμε τον διάλογο», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

«Ο διάλογος Ρωσίας-ΗΠΑ θα συνεχιστεί, αλλά είναι σίγουρα εφικτός μόνο εάν ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας και αντιμετωπιστούν με σεβασμό», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters, ο Ντμίτριεφ αρνήθηκε να πει με ποιον θα συναντηθεί, ενώ προέβλεψε ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ για το πετρέλαιο θα γυρίσουν μπούμερανγκ.

«Θα οδηγήσουν μόνο στο να κοστίζει περισσότερο η βενζίνη στα αμερικανικά βενζινάδικα», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

