Απεσταλμένος του Πούτιν βρίσκεται στις ΗΠΑ

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε ότι βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια συνάντηση προγραμματισμένη εδώ και καιρό και ότι ο διάλογος μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας συνεχίζεται.

«Η συνάντησή μου έχει προγραμματιστεί εδώ και αρκετό καιρό και η αμερικανική πλευρά δεν την ακύρωσε, παρά τα πρόσφατα μη φιλικά βήματα. Εμείς θα συνεχίσουμε τον διάλογο», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

«Ο διάλογος Ρωσίας-ΗΠΑ θα συνεχιστεί, αλλά είναι σίγουρα εφικτός μόνο εάν ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας και αντιμετωπιστούν με σεβασμό», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters, ο Ντμίτριεφ αρνήθηκε να πει με ποιον θα συναντηθεί, ενώ προέβλεψε ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ για το πετρέλαιο θα γυρίσουν μπούμερανγκ.

«Θα οδηγήσουν μόνο στο να κοστίζει περισσότερο η βενζίνη στα αμερικανικά βενζινάδικα», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

