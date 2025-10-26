Κρεμλίνο: Σφοδρή απάντηση αν δεχτούμε επίθεση βαθιά στη Ρωσία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας θα απαντήσουν με σφοδρότητα σε περίπτωση επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή.

«Όπως είπε (ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ) Πούτιν, η απάντηση θα είναι συντριπτική», δήλωσε ο Πεσκόφ στον ανταποκριτή του Κρεμλίνου στο κρατικό κανάλι, Παβέλ Ζαρούμπιν.

Οπως θυμίζει το Reuters, o Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Μόσχα δεν θα υποκύψει ποτέ σε πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε άλλη ξένη δύναμη, και προειδοποίησε ότι θα δώσει μια «συντριπτική» απάντηση σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση βαθιά στη Ρωσία.

Την Κυριακή, ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία δοκίμασε με επιτυχία τον πυρηνικής ισχύος πύραυλο κρουζ Μπουρεβέστνικ, ένα όπλο ικανό να φέρει πυρηνικές κεφαλές, το οποίο, σύμφωνα με τη Μόσχα, μπορεί να αποφύγει οποιοδήποτε αμυντικό σύστημα, και ότι η χώρα θα προχωρήσει προς την ανάπτυξη αυτού του όπλου.