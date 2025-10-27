#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πούτιν: Οι σχέσεις Ρωσίας- Βόρειας Κορέας εξελίσσονται «όπως αναμενόταν»

"Όλα βαίνουν βάσει του σχεδίου, με τον καλύτερο τρόπο", σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Πούτιν: Οι σχέσεις Ρωσίας- Βόρειας Κορέας εξελίσσονται «όπως αναμενόταν»

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 22:37

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε σήμερα στο Κρεμλίνο με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσόε Σον Χούι, δήλωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Μόσχας και της Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν».

Ο Πούτιν θυμήθηκε την πρόσφατη συνάντηση που είχε τον Σεπτέμβριο στην Κίνα με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν. «Στο Πεκίνο, συζητήσαμε λεπτομερώς για τις σχέσεις μας και τις προοπτικές ανάπτυξής. Όλα βαίνουν βάσει του σχεδίου, με τον καλύτερο τρόπο. Παρακαλώ μεταφέρετε τις καλύτερες ευχές μου στον πρόεδρο κρατικών υποθέσεων (στον ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν- σ.σ)», είπε ο Ρώσος πρόεδρος απευθυνόμενος στην υπουργό Εξωτερικών της Πιονγκγιάνγκ, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το Κρεμλίνο.

