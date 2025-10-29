#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κέρδη-έκπληξη 2,5 δισ. για τη UBS το τρίτο τρίμηνο

Αλμα 74% σε σύγκριση με πέρυσι. Η ελβετική τράπεζα ξεπέρασε τις προσδοκίες, καθώς οι επενδυτικές δραστηριότητες και οι χαμηλότερες νομικές δαπάνες αντιστάθμισαν τις πιέσεις στη διαχείριση περιουσίας.

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 08:35

Τα κέρδη του Ομίλου UBS ξεπέρασαν τις προσδοκίες το τρίτο τρίμηνο, καθώς τα έσοδα από επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες και τα χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα νομικά έξοδα ενίσχυσαν την απόδοση.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η τράπεζα με έδρα τη Ζυρίχη ανακοίνωσε ότι τα κέρδη ανήλθαν σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατέγραψε άλμα 74% από τα 1,43 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το αποτέλεσμα ενισχύθηκε από την αποδέσμευση προβλέψεων που σχετίζονταν με τη διευθέτηση μιας υπόθεσης φοροδιαφυγής στη Γαλλία και ένα παλαιότερο νομικό ζήτημα της Credit Suisse.

Οι εισροές στην βασική μονάδα διαχείρισης περιουσίας υπερέβησαν τις εκτιμήσεις, φτάνοντας τα 38 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και τα προ φόρων κέρδη ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Τα υποκείμενα έσοδα της επενδυτικής τράπεζας αυξήθηκαν κατά 23%, καθώς οι συναλλαγές και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες στο κλείσιμο deals σημείωσαν άνοδο, γεγονός που ενίσχυσε και τις αντίστοιχες εταιρείες της Wall Street.

Ένα ισχυρό τρίμηνο για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της UBS, Sergio Ermotti (φωτογραφία), μπορεί να αποτελέσει μια ανάπαυλα από μια περίοδο κατά την οποία η τράπεζα αντιμετώπισε μια σειρά αρνητικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρρευσης της αμερικανικής εταιρείας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands. 

Η τράπεζα αντιμετωπίζει επί του παρόντος χρόνια αβεβαιότητας λόγω της αύξησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων κατά 26 δισεκατομμύρια δολάρια που πρότεινε η ελβετική κυβέρνηση.

Key figures (in USD)3Q 20253Q 20243Q Estimate
Net income2.48b1.43b1.41b
Revenue12.7b12.3b12.1b
IB pre-tax income900m405m426.6m
Wealth pretax income1.35b1.09b1.46b
CET1 ratio (%)14.8%14.314.6

