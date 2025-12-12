Σε υψηλό 17 ετών η μετοχή της UBS

Μια ομάδα επιφανών Ελβετών βουλευτών πρότεινε την χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων που η χώρα επιθυμεί να επιβάλει στην UBS, με αποτέλεσμα οι μετοχές της να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι βουλευτές παρουσίασαν προτάσεις που θα επέτρεπαν στην UBS να χρησιμοποιήσει ένα είδος χρέους μειωμένης εξασφάλισης, γνωστό ως ομόλογα AT1, αντί για μετοχικό κεφάλαιο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις πιθανές νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις που προβλέπει η ελβετική κυβέρνηση.

Επίσης, πρότειναν να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τουλάχιστον μέρος του λογισμικού και των φορολογικών πιστώσεών της για να υπολογιστεί στις κεφαλαιακές απαιτήσεις, αν και συμπεριέλαβαν επίσης έναν κανόνα που θα θέτει ένα ανώτατο όριο στην ανάπτυξη των επενδυτικών τραπεζικών δραστηριοτήτων.

Η μετοχή της κάνει άλμα 5%, φτάνοντας στο πιο υψηλό σημείο από τον Φεβρουάριο του 2008.