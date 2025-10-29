Τραμπ: Αντέχει η εκεχειρία στη Γάζα, καλώς χτύπησε το Ισραήλ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά μελών της Χαμάς και δήλωσε ότι πιστεύει πως η ειρηνευτική συμφωνία που κλείστηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα θα διατηρηθεί παρά τα περιστατικά όπου «αντάρτικα» στοιχεία της οργάνωσης επιτέθηκαν σε Ισραηλινούς στρατιώτες.

«Οι Ισραηλινοί αντέδρασαν, και έπρεπε να αντεπιτεθούν», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One την Τετάρτη, ενώ κατευθυνόταν σε συνάντηση των ηγετών της Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα μετά από επίσκεψη στην Ιαπωνία. «Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να αντεπιτεθούν».

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την Τρίτη «ισχυρές επιθέσεις» κατά της Χαμάς ως απάντηση σε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στη Γάζα, θέτοντας σε δοκιμασία τη συμφωνία που περιλάμβανε την παύση των επιθέσεων τόσο από τη Χαμάς, όσο και από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Οι βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 20 άτομα αργά την Τρίτη, ανέφερε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, επικαλούμενο ιατρικές πηγές. Το πρακτορείο Associated Press μετέδωσε ότι στην Ντάρντα και σε άλλα σημεία της ζώνης της Γάζας ακούγονταν ήχοι πυρών αρμάτων μάχης και εκρήξεων. Σύμφωνα με το AP, το Ισραήλ είχε ενημερώσει τις ΗΠΑ προκαταβολικά για τις επιθέσεις.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι «τίποτα» δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία που έκλεισε πριν από λίγο περισσότερες από δύο εβδομάδες, προσθέτοντας ότι η Χαμάς αποτελεί μόνο «ένα πολύ μικρό μέρος της ειρήνης στη Μέση Ανατολή».

«Είπαν ότι θα είναι καλοί, και αν είναι καλοί, θα είναι ευτυχισμένοι, και αν δεν είναι καλοί, θα τερματιστούν. Οι ζωές τους θα τερματιστούν», είπε.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η Χαμάς πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί -ένα από τα σημεία του 20σέλιδου σχεδίου του που έγινε δεκτό από την οργάνωση, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.