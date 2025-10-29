Manpower: Πώς η αυτοματοποίηση επαναπροσδιορίζει την εργασία

H Manpower δημοσιεύει τη νέα μελέτη με τίτλο «Making Industrial and Software Automation Full Partners at Work», αποκαλύπτοντας τις παγκόσμιες τάσεις στην αυτοματοποίηση της εργασίας και παρέχοντας στρατηγικές κατευθύνσεις για τους ηγέτες επιχειρήσεων. Σε μια περίοδο όπου η Τεχνολογία ανασχηματίζει ραγδαία τον κόσμο της εργασίας, η έρευνα αποκαλύπτει ότι η αυτοματοποίηση έχει πλέον καθιερωθεί ως κεντρικός παράγοντας ανάπτυξης, ανθεκτικότητας και παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε απαντήσεις 40.000 εργοδοτών από όλους τους βασικούς κλάδους και τις γεωγραφικές περιοχές, δείχνει ότι έξι στους δέκα (61%) εργοδότες παγκοσμίως σχεδιάζουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην αυτοματοποίηση εργασίας και διαδικασιών μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται έντονα από τη γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού (71%) και την αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο (68%) είναι ακόμη πιο πρόθυμες να επενδύσουν.

Στοιχεία για την Ελλάδα

Στην Ελλάδα, μία στις δύο επιχειρήσεις (50%) δηλώνει πρόθεση αύξησης των επενδύσεων στους επόμενους δώδεκα μήνες, με 6% να προβλέπει «σημαντική» και 44% «σχετική» αύξηση, ενώ 33% σχεδιάζουν να διατηρήσουν σταθερές τις δαπάνες τους.

Η υψηλότερη διάθεση επένδυσης εντοπίζεται στους κλάδους της Υγειονομικής Περίθαλψης και των Βιοεπιστημών (65%), των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και του Real Estate (61%), της Ενέργειας και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (60%), της Βιομηχανίας και των Υλικών (57%), των Υπηρεσιών Επικοινωνίας (54%), της Πληροφορικής (53%), των Μεταφορών, Logistics και Αυτοκινητοβιομηχανίας (44%) και των Καταναλωτικών Αγαθών και Υπηρεσιών (36%).

Η μεγαλύτερη αναμενόμενη μεταβολή, όσον αφορά στις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης σε λειτουργικές ομάδες στην ελληνική αγορά, εντοπίζεται στα Τμήματα Πληροφορικής και Δεδομένων (81%), στις Λειτουργίες και τα Logistics (74%), στις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ (72%), στο Ανθρώπινο Δυναμικό (71%), στη Μηχανική (70%), καθώς και στους τομείς Διοίκησης, Υποστήριξης Γραφείου, Παραγωγής, ESG και Front Office.

Η εικόνα στον κόσμο

Οι μεγαλύτερες επενδύσεις αναμένονται στους κλάδους των Υπηρεσιών Επικοινωνίας (71%), της Πληροφορικής (70%), των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και του Real Estate (67%), της Ενέργειας και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (65%), καθώς και των Μεταφορών, των Logistics και της Αυτοκινητοβιομηχανίας (65%). Στη συνέχεια ακολουθούν η Βιομηχανία (59%), η Υγειονομική Περίθαλψη και οι Βιο-επιστήμες (57%), καθώς και τα Καταναλωτικά Αγαθά και οι Υπηρεσίες (54%).

Η λειτουργική επίδραση της αυτοματοποίησης αποτυπώνεται έντονα σε όλους τους κλάδους, με τα Τμήματα Πληροφορικής και Δεδομένων (76%) να καταγράφουν τη μεγαλύτερη αναμενόμενη μεταβολή. Ακολουθούν οι τομείς Κατασκευής/Παραγωγής, Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, Λειτουργιών και Logistics (71%), η Διοίκηση και Υποστήριξη Γραφείου, η Μηχανική και οι Υπηρεσίες Εγκαταστάσεων (68%), ενώ αξιοσημείωτες αλλαγές προβλέπονται και για το Ανθρώπινο Δυναμικό και το Front Office Εξυπηρέτησης Πελατών (66%).

Σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, οι ανησυχίες των εργαζομένων εστιάζονται πρωτίστως στην οικονομική αστάθεια (34%) και στις αναδιαρθρώσεις εταιρειών (24%), παρά την αντικατάσταση θέσεων εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη ή την αυτοματοποίηση και τις μαζικές απολύσεις (19%) . Το 17% αναφέρει την ανάγκη επανεκπαίδευσης (upskilling/reskilling), το 13% ανησυχεί για το outsourcing, το 12% για τον ανταγωνισμό από εργαζόμενους άλλων χωρών, το 10% για τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι 28% των συμμετεχόντων δεν βλέπουν καμία απειλή για την επαγγελματική τους πορεία.

Παρά τις προκλήσεις, ο παγκόσμιος δείκτης εμπιστοσύνης των εργαζομένων παραμένει υψηλός, στο 76%, με το 89% να δηλώνουν σιγουριά για τις τρέχουσες δεξιότητες τους, 77% να θεωρούν ότι έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης, 78% να διαθέτουν πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής και 62% να διαβλέπουν προοπτικές προαγωγής ή εσωτερικής κινητικότητας.