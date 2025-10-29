Νέες εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-Ινδίας στο Νέο Δελχί την επόμενη εβδομάδα

Οι αντιπροσωπείες της Ινδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στο Νέο Δελχί για να διευθετήσουν ορισμένα ευαίσθητα ζητήματα, καθώς και οι δύο πλευρές αγωνίζονται να οριστικοποιήσουν μια εμπορική συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους, μεταδίδει το Bloomberg. Στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνονται «οι φραγμοί» στον χάλυβα και την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και ο συνοριακός φόρος άνθρακα.

Η νέα συνάντηση έρχεται αφού ο υπουργός Εμπορίου της Ινδίας, Πιγιούς Γκόγιαλ, επισκέφτηκε τις Βρυξέλλες, όπου είχε συνομιλίες με τον Επίτροπο Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς. Μεταξύ άλλων ο Γκόγιαλ έθιξε την ανάγκη να διευκολυνθεί η πρόσβαση ινδικών προϊόντων έντασης εργασίας στις ευρωπαϊκές αγορές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΕ και η Ινδία διαπραγματεύονται τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Ωστόσο η παγκόσμια αβεβαιότητα ως αποτέλεσμα της δασμολογικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει τις συνομιλίες πιο επείγουσες.

Παράλληλα το Νέο Δελχί έχει επιταχύνει τις εμπορικές συζητήσεις με πολλά άλλα κράτη, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Ζηλανδίας, της Χιλής, του Περού και του Ομάν, σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσει τις απώλειες από τους δασμούς 50% που έχει επιβάλει ο Λευκός Οίκος στις εισαγωγές προϊόντων από την Ινδία. Υπενθυμίζεται ότι το Νέο Δελχί δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αν και ινδική πηγή, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η εξέλιξη αυτή φαίνεται να... κοντοζυγώνει.