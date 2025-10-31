Μάχη για τα φάρμακα αδυνατίσματος, η Novo κοντράρει την Pfizer με προσφορά 6,5 δισ.

Η δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk προσφέρθηκε να εξαγοράσει τη νεοσύστατη εταιρεία Metsera, που ασχολείται με τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, για τουλάχιστον 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια, επιδιώκοντας να υπερισχύσει μιας συμφωνίας που είχε ήδη κλείσει με την Pfizer, ώστε να εδραιώσει τη θέση της στον τομέα των φαρμάκων για την απώλεια βάρους.

Η Novo Nordisk υπέβαλε πρόταση για την εξαγορά της Metsera έναντι 56,50 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά εκ των προτέρων, όπως ανέφερε σε δήλωσή της, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg News. Η τιμή αγοράς μπορεί να αυξηθεί έως και κατά 21,25 δολάρια ανά μετοχή, ή 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, εάν επιτευχθούν ορισμένοι στόχοι.

Η δανέζικη εταιρεία προσφέρει συνολική τιμή έως 77,75 δολάρια ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών ορόσημων, η οποία είναι 11% υψηλότερη από τη μέγιστη αξία της προσφοράς της Pfizer, που είναι 70 δολάρια ανά μετοχή. Η πρόταση της Novo Nordisk βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση από το διοικητικό συμβούλιο της Metsera, σύμφωνα με την ανακοίνωση.