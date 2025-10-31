Μικρή ανάσα για τη γερμανική κατανάλωση

Οι λιανικές πωλήσεις της Γερμανίας αυξήθηκαν κατά 0,2% σε μηνιαία βάση τον Σεπτέμβριο, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της αγοράς και σε αντίθεση με την αναθεωρημένη μείωση κατά 0,5% τον προηγούμενο μήνα.

Ηταν η πρώτη μηνιαία αύξηση από τον Ιούνιο, με στήριξη από την αύξηση κατά 0,3% στις πωλήσεις τροφίμων και την άνοδο κατά 0,4% στις διαδικτυακές και ταχυδρομικές παραγγελίες. Αντίθετα, οι πωλήσεις μη τροφίμων μειώθηκαν κατά 0,6%.

Σε ετήσια βάση, το λιανικό εμπόριο ενισχύθηκε επίσης κατά 0,2%, σημειώνοντας απότομη επιβράδυνση από την καθοδικά αναθεωρημένη αύξηση 1,4% τον Αύγουστο - ήταν η πιο μικρή αύξηση των τελευταίων 14 μηνών.