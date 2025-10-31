#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μικρή ανάσα για τη γερμανική κατανάλωση

Οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία αυξήθηκαν 0,2% τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας την πρώτη άνοδο από τον Ιούνιο, με στήριξη από τα τρόφιμα και τις online παραγγελίες.

Μικρή ανάσα για τη γερμανική κατανάλωση

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 11:01

Οι λιανικές πωλήσεις της Γερμανίας αυξήθηκαν κατά 0,2% σε μηνιαία βάση τον Σεπτέμβριο, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της αγοράς και σε αντίθεση με την αναθεωρημένη μείωση κατά 0,5% τον προηγούμενο μήνα.

Ηταν η πρώτη μηνιαία αύξηση από τον Ιούνιο, με στήριξη από την αύξηση κατά 0,3% στις πωλήσεις τροφίμων και την άνοδο κατά 0,4% στις διαδικτυακές και ταχυδρομικές παραγγελίες. Αντίθετα, οι πωλήσεις μη τροφίμων μειώθηκαν κατά 0,6%.

Σε ετήσια βάση, το λιανικό εμπόριο ενισχύθηκε επίσης κατά 0,2%, σημειώνοντας απότομη επιβράδυνση από την καθοδικά αναθεωρημένη αύξηση 1,4% τον Αύγουστο - ήταν η πιο μικρή αύξηση των τελευταίων 14 μηνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άλμα 5,3% στον τζίρο του λιανικού εμπορίου τον Αύγουστο

Πώς η Gen Z μεταβάλλει τη στρατηγική marketing της Κωτσόβολος

Νέες εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-Ινδίας στο Νέο Δελχί την επόμενη εβδομάδα

Στάσιμη η γερμανική οικονομία το τρίτο τρίμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο