Ομιλος Audi: Αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις για τα κέρδη φέτος

Ο όμιλος Audi της Volkswagen AG στον οποίον ανήκουν οι εταιρείες Audi, Lamborghini, Bentley και Ducati, αναθεώρησε προς τα κάτω τους οικονομικούς του στόχους για το 2025 ως αποτέλεσμα του «έντονου» ανταγωνισμού και των προκλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα ο όμιλος αναμένει πλέον ότι το λειτουργικό περιθώριο κέρδους του θα διαμορφωθεί μεταξύ 4% και 6% για το τρέχον έτος, όταν σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, αυτό αναμενόταν να φτάσει ακόμη και 7%.

Αναφερόμενος στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οικονομικός διευθυντής της Audi AG, Γιούργκεν Ρίτερσμπεργκερ δήλωσε ότι «η κατάσταση παραμένει πολύ απαιτητική», προσθέτοντας ότι ο εμπορικός πόλεμος αναμένεται να κοστίσει στην εταιρεία €1,3 δισ. φέτος. Στο πλαίσιο αυτό η Audi εξετάζει την πιθανότητα να ξεκινήσει να κατασκευάζει αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, με την τελική απόφαση για το ζήτημα να αναμένεται να ληφθεί πριν από το τέλος του έτους.

Την ίδια στιγμή οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Porsche (επίσης μέλος του ομίλου Volkswagen) όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα ενισχύουν τον «πονοκέφαλο» για την Audi. Συγκεκριμένα η τελευταία οφείλει να βρει λύση για τα μοντέλα που είχε σχεδιάσει να κατασκευάσει από κοινού με την Porsce, αφού η διαδικασία έχει καθυστερήσει, σύμφωνα με τον Ρίτερσμπεργκερ.

Παράλληλα η αυτοκινητοβιομηχανία υποστήριξε ότι η επίτευξη των οικονομικών της στόχων θα εξαρτηθεί επίσης από την προμήθεια επαρκής ποσότητας ημιαγωγών. Υπενθυμίζεται ότι υπό την πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης, το Άμστερνταμ ανέλαβε τον έλεγχο της Nexperia. Ως αντίδραση, το Πεκίνο απαγόρευσε τις εξαγωγές των τσιπ Nexperia από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.