Ορμπάν: Ελπίζει σε εξαίρεση από τις κυρώσεις ΗΠΑ κατά του ρωσικού πετρελαίου

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν εξέφρασε σήμερα την ελπίδα να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουγγαρία θα πρέπει να εξαιρεθεί από τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος του ρωσικού πετρελαίου εξαιτίας της μεγάλης εξάρτησής της από δίκτυα αγωγών για τις ενεργειακές της προμήθειες.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο ο Ορμπάν είπε ότι το ζήτημα της ενέργειας θα πρέπει να διευθετηθεί στη συνάντηση των δύο ανδρών που είναι προγραμματισμένη για τις 7 Νοεμβρίου.

«Η Ουγγαρία είναι μια περίκλειστη χώρα...Εξαρτόμαστε από αυτούς τους διαύλους μεταφοράς μέσω των οποίων η ενέργεια μπορεί να φθάσει στην Ουγγαρία. Αυτοί είναι κυρίως αγωγοί. Πρέπει να κάνουμε τους Αμερικανούς να αντιληφθούν αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση...αν θέλουμε να επιτρέψουν εξαιρέσεις από τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας», είπε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Νωρίτερα ο Ορμπάν είχε πει ότι θα συζητήσει με τον Τραμπ για τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών Rosneft και Lukoil και επίσης ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει μια ευρεία οικονομική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρότι έχει πρόσβαση στη θάλασσα, η Γερμανία επιχείρησε να εξαιρεθεί για ένα από τα διυλιστήριά της.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών δήλωσε την Τρίτη ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από την Ουάσινγκτον ότι θα εξαιρεθούν από τις αμερικανικές κυρώσεις οι γερμανικές θυγατρικές της Rosneft επειδή πλέον βρίσκονται υπό την εποπτεία του Βερολίνου και όχι υπό ρωσικό έλεγχο.

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις, που απειλούν την εξάρτηση της Ουγγαρίας από τις εισαγωγές αργού από τη Ρωσία, ανακοινώθηκαν λίγες ημέρες μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο βασικό διυλιστήριο ουγγρικού πετρελαίου του ομίλου MOL στο Δούναβη, που το υποχρέωσε να λειτουργεί με μειωμένη δυναμικότητα.

Οι συνομιλίες του Ορμπάν με τον Τραμπ θα είναι η πρώτη διμερής συνάντηση του Ούγγρου πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΠΑ από τότε που ο επί μακρόν σύμμαχός του επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ