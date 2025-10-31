ΕΚΤ: Σε καλή αλλά όχι σταθερή θέση η νομισματική πολιτική

Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι σε καλή θέση, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, καθώς οι αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, δήλωσε ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι δηλώσεις αυτές ακολουθούν την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με την Πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ να δηλώνει ότι η ίδια και οι συνάδελφοί της «θα κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουν ότι θα παραμείνουμε σε καλή θέση».

«Είναι μια καλή θέση, αλλά φυσικά δεν είναι μια σταθερή θέση», δήλωσε ο Βιλερουά. «Πρέπει να διατηρήσουμε πλήρη ευελιξία για να δράσουμε όπως απαιτείται».

Headline Inflation Slows, Core Holds, Services Tick Up Change in euro-area consumer prices (YoY)

Source: Eurostat