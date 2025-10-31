Ταγιάνι: Το ισχυρό ευρώ πλήττει τις ιταλικές εξαγωγές

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μειώσει το κόστος δανεισμού και να επαναφέρει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE), προκειμένου να αποτραπεί η ενίσχυση του ευρώ που πλήττει τις ιταλικές εξαγωγές.

«Ένα ολοένα και πιο αδύναμο δολάριο και ένα ολοένα και ισχυρότερο ευρώ βλάπτουν τους εξαγωγείς μας, πέρα από το πρόβλημα που δημιουργούν οι δασμοί», δήλωσε ο Ταγιάνι σε δημοσιογράφους.

«Ελπίζω η ΕΚΤ να αρχίσει να σκέφτεται — όπως και η αμερικανική Fed — νέες μειώσεις επιτοκίων, αλλά και μια νέα φάση ποσοτικής χαλάρωσης, ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα και να μειωθεί η δύναμη του ευρώ» πρόσθεσε σύμφωνα με το Bloomberg.

Χωρίς τέτοια μέτρα, «τα πράγματα θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα για τους εξαγωγείς μας», πρόσθεσε την Παρασκευή στη Ρώμη, σε κοινή εμφάνιση με τον Επίτροπο Εμπορίου της Ε.Ε. Μάρος Σέφκοβιτς.

Η ανοδική πορεία του κοινού νομίσματος, τόνισε, κινδυνεύει να εξουδετερώσει τα οφέλη από τη συμφωνία μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον για τον καθορισμό των δασμών στο 15% για τα περισσότερα προϊόντα.

Το QE είναι ένα εργαλείο των κεντρικών τραπεζών που στοχεύει στην έγχυση ρευστότητας στην οικονομία μέσω της αγοράς περιουσιακών στοιχείων, όπως κρατικά ομόλογα — συνήθως σε περιόδους κρίσης.

Σε συνδυασμό με τα χαμηλά επιτόκια, μπορεί να διευκολύνει τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις και χρησιμοποιείται ορισμένες φορές για την αποτροπή ύφεσης.

Η ΕΚΤ σταμάτησε τις καθαρές αγορές ομολόγων το 2022.