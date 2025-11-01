Berstein: Πόσο στοιχίζει 1 GW για κέντρο δεδομένων ΑΙ

Η κατασκευή ενός Gigawatt για κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης κοστίζει περίπου 35 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την ανάλυση της Bernstein, ένα ποσό που είναι πολύ χαμηλότερο από τα 50-60 δισ. δολάρια που ανέφερε η Nvidia κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026.

Η ανάλυση, που βασίζεται σε συζητήσεις του κλάδου και δεδομένα υποδομών, εκτιμά το κόστος ανά rack GB200/NVL72 σε περίπου 5,9 εκατ. δολάρια: 3,4 εκατ. δολάρια για υπολογιστικό υλικό και 2,5 εκατ. δολάρια για φυσική υποδομή.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η εκτίμησή της είναι πιο ρεαλιστική από της Broadcom και της AMD για περίπου 15-20 δισ. δολάρια ανά GW, σημειώνοντας ότι η Nvidia πιθανότατα «προβλέπει μελλοντικούς κύκλους GPU, όταν το κόστος ανά rack και ανά GW θα είναι υψηλότερο».

Οι GPU κυριαρχούν στις δαπάνες, αντιπροσωπεύοντας το 39% των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών, με τα ακαθάριστα κέρδη της Nvidia να αντιπροσωπεύουν περίπου το 29% του συνόλου των δαπανών των κέντρων δεδομένων AI.

«Δεδομένου του μικτού περιθωρίου κέρδους της Nvidia που ανέρχεται σε περίπου 70%, αυτό σημαίνει ότι τα ακαθάριστα κέρδη της Nvidia αντιπροσωπεύουν περίπου το 29% των συνολικών δαπανών για τα κέντρα δεδομένων AI», ανέφερε η αναλύτρια Στέισι Ράσκον σε σημείωμά της. Ακόμη και με χαμηλότερα περιθώρια κέρδους ASIC, η επιταχυνόμενη υπολογιστική ισχύς παραμένει το μεγαλύτερο μεμονωμένο στοιχείο, με τα rack που βασίζονται σε ASIC να προσφέρουν μόνο περίπου 19% συνολική εξοικονόμηση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Οι CPU αντιπροσωπεύουν περίπου το 3% των δαπανών —περίπου το ίδιο με τους διακόπτες— και συχνά περιλαμβάνονται ως πρόσθετα σε συστήματα που βασίζονται σε GPU.

Η δικτύωση είναι το επόμενο σημαντικό κόστος, περίπου το 13% των συνολικών δαπανών, που κατανέμεται σε διακόπτες, καλωδιώσεις, επιταχυντές δικτύου και συνδετήρες. Οι διακόπτες αντιπροσωπεύουν μόνοι τους περίπου το 3%, ενώ οι DPU, οι NIC και οι χαλκοκαλωδιώσεις συνεισφέρουν το 2-3% έκαστος.

Η αποθήκευση, αντίθετα, είναι ένας δευτερεύων παράγοντας, με ποσοστό περίπου 1-1,5%. Ένα τυπικό reck έχει χωρητικότητα περίπου δύο petabyte, ή μόνο περίπου 20.000 δολάρια σε κόστος υλικού.

Τα μηχανικά και ηλεκτρικά συστήματα καταλαμβάνουν σχεδόν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών, σύμφωνα με την έκθεση της Bernstein. Τα κύρια στοιχεία περιλαμβάνουν γεννήτριες και τουρμπίνες (~6%), μετασχηματιστές (~5%) και αδιάλειπτα τροφοδοτικά (~4%).

Η θερμική διαχείριση -που χωρίζεται σε ψύξη με αέρα και υγρό- αντιπροσωπεύει περίπου το 4% των δαπανών, αν και η Bernstein αναμένει ότι τα υγρά συστήματα θα κερδίσουν μερίδιο καθώς αυξάνεται η πυκνότητα ισχύος.

Οι κατασκευαστές εξοπλισμού για χυτήρια, μνήμες και πλακέτες καταλαμβάνουν περίπου το 3-4% των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών ενός κέντρου δεδομένων, ή περίπου 1-1,2 δισ. δολάρια ανά gigawatt. Το μερίδιο αυξάνεται σε αρχιτεκτονικές βασισμένες σε ASIC που αποδίδουν περισσότερα τσιπ ανά δολάριο δαπάνης.

«Με το GB200, το χυτήριο καταλαμβάνει το 2,5-3% των κεφαλαιουχικών δαπανών του κέντρου δεδομένων (1,1 δισ. δολάρια/GW) και περίπου 1% επιπλέον αν προστεθεί και η CPU (0,3 δισ. δολάρια/GW)», τονίζει η Ράσκον. Με χαμηλότερα περιθώρια κέρδους ASIC περίπου 50%, το ίδιο κεφάλαιο μπορεί να χρηματοδοτήσει σχεδόν 19% περισσότερα racks, ωφελώντας τους προμηθευτές.

Τα λειτουργικά έξοδα είναι μέτρια σε σχέση με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι η μεγαλύτερη δαπάνη, με μια εγκατάσταση κλίμακας gigawatt να καταναλώνει περίπου 1,3 δισ. δολάρια σε ηλεκτρική ενέργεια ετησίως, με 0,15 δολάρια ανά kWh. Οι ανάγκες σε προσωπικό είναι ελάχιστες -περίπου 8 με 10 άτομα ανά συγκρότημα 20 GW- καθιστώντας το κόστος εργασίας αμελητέο.

Η ηλεκτρική ενέργεια των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας έχει καταστεί βασικό εμπόδιο, με εταιρείες όπως η Siemens Energy και η GE Vernova να αυξάνουν την ισχύ των τουρμπίνων για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση των κέντρων δεδομένων.

Η Ράσγκον κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πραγματικό οικονομικό κόστος βαρύνει ακόμη περισσότερο τους διακομιστές και τα δίκτυα, δεδομένων των συντομότερων κύκλων απόσβεσης και των περιορισμένων τρεχουσών δαπανών.

Η αναλύτρια προβλέπει ότι η μελλοντική αξία θα συσσωρευτεί στους προμηθευτές που βρίσκονται σε σημεία συμφόρησης ή προσφέρουν υψηλότερο περιεχόμενο, ιδίως καθώς τα εξαρτήματα ισχύος εντός των racks αυξάνονται απότομα -έως και επτά και οκτώ φορές τα τρέχοντα επίπεδα-, με τη μετάβαση σε σχέδια υψηλής τάσης 800 volt έως το 2027.