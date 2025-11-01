Το «πικρό» κόστος της σοκολάτας Ντουμπάι και του τσαγιού matcha

Εξωτερικά, καλυμμένη με απαλή σοκολάτα γάλακτος. Εσωτερικά, κρέμα φιστικιού με μπόλικο κανταΐφι. Η σοκολάτα Ντουμπάι αποτελεί πλέον το νέο σύμβολο της γαστρονομικής πολυτέλειας. Δημιουργός της θεωρείται η Σάρα Χαμούντα, ιδρύτρια της σοκολατοποιίας Fix Dessert Chocolatier στο Ντουμπάι.

Μέσα από συνεργασίες με influencers, η σοκολάτα αυτή έγινε viral στα social media και σύντομα κατέκτησε τον κόσμο. Κοστίζουν κατά μέσο όρο 7 ευρώ τα 100 γραμμάρια, γι’ αυτό και τα σχετικά DIY βίντεο με συνταγές γνωρίζουν τεράστια επιτυχία στο διαδίκτυο.

To κόστος της «φιστικομανίας»

Η γλυκιά αυτή απόλαυση έχει όμως ένα πικρό τίμημα. Όταν έγινε viral η σοκολάτα Ντουμπάι στα τέλη του 2023, η παγκόσμια ζήτηση για φιστίκια εκτοξεύθηκε στα ύψη. Μόνο το 2024, οι εισαγωγές φιστικιών τύπου Αιγίνης αυξήθηκαν πάνω από 30% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνώντας σε αξία για πρώτη φορά το 1 δισ. ευρώ.

Η καλλιέργεια φιστικιών, ωστόσο, απαιτεί τεράστιες ποσότητες νερού. «Συγκεκριμένα χρειάζονται πάνω από 10.000 λίτρα νερού για κάθε κιλό παραγωγής», εξηγεί ο Στιγκ Τάντσμαν από την οργάνωση Brot für die Welt. Παρότι η φιστικιά θεωρείται ανθεκτική στην ξηρασία, οι παραγωγοί συχνά την ποτίζουν τεχνητά για να εξασφαλίσουν υψηλές αποδόσεις, γεγονός που αναιρεί το πλεονέκτημά της ως «κλιματικά έξυπνης» καλλιέργειας.

Για κάθε κιλό φιστικιών απαιτούνται πάνω από 10.000 λίτρα νερού, προκαλώντας σοβαρή πίεση στους υδάτινους πόρους περιοχών που πάσχουν από λειψυδρία. Επιπλέον, η εκτεταμένη μονοκαλλιέργεια οδηγεί σε υπερβολική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, όπως επισημαίνει ο γεωπόνος Τάντσμαν.

Matcha, «πράσινος χρυσός»

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται στην αγορά και με το matcha, το ιαπωνικό πράσινο τσάι που αποτελεί πλέον καθιερωμένο διεθνώς superfood, καθιστώντας το όλο και πιο ακριβό και δυσεύρετο. Σύμφωνα με τον Γερμανικό Σύνδεσμο Τσαγιού, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2024, οι εισαγωγές matcha στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 240% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η παγκόσμια αγορά matcha, αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα στην επόμενη πενταετία, καθώς ολοένα περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν υγιεινές, φυσικές επιλογές. Ταυτόχρονα οι Ιάπωνες παραγωγοί δυσκολεύονται να καλύψουν τη ζήτηση: υπάρχουν ελλείψεις, οι τιμές έχουν διπλασιαστεί και πολλοί μικροί καλλιεργητές αποκλείονται από την αγορά λόγω κόστους.

Όταν περνά η μόδα του superfood...

Η κινόα, το ψευδοδημητριακό των Άνδεων, γνώρισε επίσης αντίστοιχο hype από το 2013 και μετά. «Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης ανέβασε τις τιμές τόσο πολύ, που οι κάτοικοι σε Περού και Βολιβία, όπου αποτελεί βασικό είδος διατροφής, δεν μπορούσαν πλέον να την αγοράσουν», σύμφωνα με τον Τάντσμαν. Ταυτόχρονα, η εντατική καλλιέργεια χωρίς περιόδους ανάπαυσης εξάντλησε το έδαφος και υποβάθμισε το τοπικό οικοσύστημα.

Οι οργανώσεις δίκαιου εμπορίου υπενθυμίζουν ότι οι παραγωγοί δεν πρέπει να εξαρτώνται αποκλειστικά από ένα προϊόν, αλλά να επενδύουν και στις τοπικές αγορές. Η Κλαούντια Μπρουκ από το Fairtrade Deutschland τονίζει ότι η πολυκαλλιέργεια διατηρεί το έδαφος γόνιμο και εξασφαλίζει σταθερό εισόδημα στους αγρότες.

«Όσοι δημιουργούν και προωθούν τέτοιες τάσεις», σημειώνει ο Τάντσμαν, «πρέπει να σκεφτούν και τις επιπτώσεις, όχι μόνο τις πωλήσεις». Ίσως αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι, προτού ενδώσουμε στην επόμενη διατροφική τάση.

Πηγή: Deutsche Welle