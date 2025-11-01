Γιατί η Barclays βλέπει τις δισκογραφικές σε «επικίνδυνη ζώνη» λόγω ΑΙ

Προειδοποιήσεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη εγκυμονεί κινδύνους με αυξητική τάση για την παγκόσμια μουσική βιομηχανία απέστειλε η Barclays, τονίζοντας ότι οι δισκογραφικές εταιρείες ενδέχεται να εισέλθουν σε μια «επικίνδυνη ζώνη», καθώς τα τραγούδια που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη καθίστανται όλο και πιο εξελιγμένα και χρησιμοποιούνται ευρέως.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, το τμήμα αναλύσεων της Barclays ανέφερε ότι οι εξελίξεις στην γενετική τεχνολογία απειλούν «με απώλειες σε έσοδα και μερίδια αγοράς», ενώ προσφέρουν περιορισμένες νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, στην περίπτωση που οι δισκογραφικές εταιρείες ενεργήσουν γρήγορα για να προσαρμοστούν στη νέα τάξη πραγμάτων.

Σημείωσε επίσης, ότι η ανάπτυξη του εργαλείου δημιουργίας μουσικής από την OpenAI έχει εντείνει τις ανησυχίες των επενδυτών, με τη μετοχή της Universal Music Group (UMG) να καταγράφει απώλειες 2,4% σε σύγκριση με την άνοδο 0,6% του Euro STOXX 600.

Η Barclays υπενθύμισε ότι η αρχική της άποψη τον Μάιο του 2023 ήταν ότι τα τραγούδια που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη θα έχουν μικρή επίδραση λόγω της κακής ποιότητας και της διαχρονικής σημασίας της ανθρώπινης επαφής.

«Εξακολουθούμε να διατηρούμε αυτή την άποψη, ωστόσο επί του παρόντος πιστεύουμε ότι η μουσική AI θα επιβαρύνει επίσης το μερίδιο των δισκογραφικών εταιρειών, επειδή:

α) η ποιότητα έχει βελτιωθεί σημαντικά,

β) η AI δίνει τη δυνατότητα της σύνθεσης μουσικής σε 300 εκατομμύρια δημιουργούς που προηγουμένως δεν είχαν μουσικές δεξιότητες και

γ) η πειρατεία εξελίσσεται όλο και περισσότερο», ανέφερε.

Η Barclays έκανε μοντέλα με μια σειρά πιθανών οικονομικών αποτελεσμάτων. Στο χειρότερο σενάριο, οι δισκογραφικές εταιρείες θα μπορούσαν να χάσουν το 50% των εσόδων τους από τη χρήση και το 10% του μεριδίου αγοράς τους, μειώνοντας τα EBITDA της UMG κατά 13% και της WMG κατά 18%.

Στο κεντρικό σενάριο προβλέπεται μικρότερη μείωση, περίπου 1% για την UMG και 4% για την WMG, ενώ στο καλύτερο σενάριο, που υποστηρίζεται από τις συμφωνίες αδειοδότησης και προϊόντα για τους «super fans», τα EBITDA και των δύο εταιρειών θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 17%. «Η επίδραση στα EBITDA της UMG και της WMG κυμαίνεται από -15% (χειρότερο σενάριο) έως +15% (καλύτερο σενάριο)», ανέφερε η έκθεση.

Η ανάλυση επισημαίνει την ταχεία άνοδο των καλλιτεχνών AI ως ένα σημάδι αλλαγής. Καλλιτέχνες όπως οι Blow Records, Enlly Blue και Xania Monet προσελκύουν εκατομμύρια ακροατές στο Spotify κάθε μήνα, συρρικνώνοντας το χάσμα στη μουσική που δημιουργείται από τον άνθρωπο και της μουσικής που δημιουργείται από μηχανές.

«Πλέον είναι αμφισβητήσιμο το πόσο δύσκολο είναι να διακρίνει κανείς τη μουσική που δημιουργείται από τον άνθρωπο από τη μουσική που δημιουργείται από AI», υπογραμμίζουν οι αναλυτές. Ορισμένες δισκογραφικές εταιρείες πειραματίζονται επίσης με καλλιτέχνες που υποστηρίζονται από το AI. Οι JYP Entertainment και HYBE της Νότιας Κορέας έχουν ήδη παρουσιάσει εικονικούς καλλιτέχνες.

Η πειρατεία, προσθέτει η Barclays, είναι ένα άλλο εντεινόμενο πρόβλημα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Deezer ανέφερε ότι το 28% των καθημερινών αναρτήσεων τραγουδιών δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη, με έως και το 70% αυτών των ροών να θεωρούνται παράνομες. Το Spotify ανέφερε ότι κατά το προηγούμενο έτος αφαίρεσε περισσότερα από 75 εκατομμύρια «spammy tracks» (τραγούδια που θεωρούνται ανεπιθύμητα).

Η Barclays τονίζει ότι η οικονομία της χειραγώγησης των ροών παραμένει «ελκυστική», προειδοποιώντας ότι «η πειρατεία γίνεται όλο και πιο εξελιγμένη λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και είναι πιθανό να κοστίσει μερίδιο αγοράς στις δισκογραφικές εταιρείες».

Ωστόσο, οι αναλυτές επισήμαναν τις αναδυόμενες ευκαιρίες για τα έσοδα, όπως η αδειοδότηση περιεχομένου που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη και η δημιουργία νέων επιπέδων σύνδεσης των καλλιτεχνών με τους φανατικούς θαυμαστές.

«Πιστεύουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα προσφέρει έναν βιώσιμο τρόπο για να ικανοποιήσουν τους super fans με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για remix και mashup», τονίζεται.

Ο διευθύνων σύμβουλος της UMG, sir Lucian Grainge, φέρεται να δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη «έχει τη δυνατότητα να προσφέρει δημιουργικά εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να συνδέσουμε τους καλλιτέχνες μας με τους θαυμαστές τους με νέους τρόπους».

Η Barclays προσθέτει ότι «είναι πολύ νωρίς για να είμαστε κατηγορηματικοί, οπότε η εκτέλεση θα είναι καθοριστική, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα γίνεται αρνητική», προσθέτοντας ότι το 2026 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των προγραμματιστών τεχνολογίας, των καλλιτεχνών και των δισκογραφικών εταιρειών.