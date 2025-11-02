Γιατί η Τουρκία έχει μειώσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου

Τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Τουρκίας αγοράζουν περισσότερο πετρέλαιο από άλλες χώρες εκτός Ρωσίας μετά στις τελευταίες κυρώσεις της Δύσης κατά της Μόσχας, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο Reuters δύο άτομα με άμεση γνώση επί του θέματος και αρκετές πηγές του κλάδου.

Η Τουρκία είναι σημαντικός αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου, μαζί με την Κίνα και την Ινδία. Επί του παρόντος, οι τουρκικές εταιρείες διύλισης λαμβάνουν μέτρα παρόμοια με αυτά της Ινδίας, ένα σημάδι της επίδρασης των προσπαθειών των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου να περιορίσουν τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου τα έσοδα των οποίων χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ένα από τα μεγαλύτερα τουρκικά διυλιστήρια, το SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), που ανήκει στην αζερική εταιρεία SOCAR, αγόρασε πρόσφατα τέσσερα φορτία αργού πετρελαίου από το Ιράκ, το Καζακστάν και άλλους παραγωγούς εκτός Ρωσίας για παράδοση τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο όγκος αυτός αντιστοιχεί σε 77.000 έως 129.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) προμηθειών από άλλες χώρες, ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, κάτι που σημαίνει ότι η SOCAR θα χρησιμοποιεί λιγότερο ρωσικό αργό πετρέλαιο.

Το ρωσικό αργό πετρέλαιο αντιστοιχούσε σχεδόν στο σύνολο της εισαγωγής αργού πετρελαίου του διυλιστηρίου STAR τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο, περίπου 210.000 bpd, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Ένα από τα τέσσερα φορτία είναι μια αποστολή KEBCO από το Καζακστάν, σύμφωνα με δύο πηγές, της ίδιας ποιότητας με το ρωσικό αργό Urals, ωστόσο προέρχεται από την προαναφερόμενη χώρα. Το διυλιστήριο STAR της SOCAR εισήγαγε μόνο ένα άλλο φορτίο από το Καζακστάν φέτος και κανένα το 2024.

Η άλλη μεγάλη τουρκική εταιρεία διύλισης, η Tupras, αυξάνει τις αγορές πετρελαίου ποιότητας παρόμοιας με τη ρωσική Urals, όπως για παράδειγμα από το Ιράκ, σύμφωνα με δύο πηγές, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι κινήσεις των τουρκικών εταιρειών διύλισης να αυξήσουν τις αγορές αργού από άλλες χώρες εκτός Ρωσίας εξαιτίας των τελευταίων κυρώσεων δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως, επισημαίνει το Reuters.

Η Tupras, η οποία διαθέτει δύο μεγάλα διυλιστήρια στην Τουρκία, είναι επίσης πιθανό να καταργήσει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού αργού σε μία από αυτές τις εγκαταστάσεις σύντομα, ώστε να μπορεί να διατηρήσει τις εξαγωγές καυσίμων προς την Ευρώπη χωρίς να παραβιάσει τις επικείμενες κυρώσεις της Ε.Ε., ανέφεραν δύο πηγές. Εντούτοις, η εταιρεία θα συνεχίσει να επεξεργάζεται ρωσικό αργό στο άλλο διυλιστήριο, προσέθεσαν.

Η SOCAR αρνήθηκε να σχολιάσει και η Tupras δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Η Tupras έχει ήδη διαφοροποιήσει τον εφοδιασμό της με αργό πετρέλαιο φέτος, αγοράζοντας το πρώτο της φορτίο από τη Βραζιλία και περιμένει να παραλάβει το δεύτερο φορτίο αργού πετρελαίου από την Αγκόλα, ένα φορτίο Mostarda που αναμένεται να φτάσει στις αρχές Νοεμβρίου.

Η Τουρκία αναμένεται να λάβει 141.000 βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου bpd τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την Kpler, από 99.000 βαρέλια την ημέρα τον Οκτώβριο και σε σύγκριση με περίπου 80.000 βαρέλια ημερησίως κατά μέσο όρο φέτος. Τα στοιχεία για τον Δεκέμβριο δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Η γείτονα εισήγαγε περίπου 669.000 βαρέλια bpd αργού πετρελαίου από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, εκ των οποίων 317.000 βαρέλια την ημέρα, ή 47%, ήταν ρωσικής προέλευσης.

Πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα οι εισαγωγές ανέρχονταν σε 580.000 βαρέλια την ημέρα αργού πετρελαίου, εκ των οποίων 333.000 βαρέλια την ημέρα προέρχονταν από τη Ρωσία.