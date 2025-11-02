Ισραήλ: Ο στρατός παρέλαβε τις σορούς τριών ομήρων από τη Γάζα

Η Χαμάς παρέδωσε τα πτώματα τριών ομήρων σήμερα (2/11), ενώ η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση αντάλλαξε κατηγορίες με το Ισραήλ για παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας που έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό τον διετή πόλεμο, σύμφωνα με το Reuters.

Οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα παρέλαβαν φέρετρα με τα πτώματα τριών ομήρων, τα οποία μεταφέρθηκαν μέσω του Ερυθρού Σταυρού, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τα λείψανα θα μεταφερθούν στο Ισραήλ για ταυτοποίηση.

Τα πτώματα αναμένεται να είναι αυτά των τριών από τους 11 ομήρους, των οποίων τα λείψανα ζητά το Ισραήλ από τη Γάζα σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας. Το Τελ Αβίβ έχει δηλώσει ότι η Χαμάς καθυστερεί υπερβολικά στην παράδοσή τους, ενώ η οργάνωση ισχυρίζεται ότι εργάζεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα υπό δύσκολες συνθήκες.

Το ζήτημα αυτό είναι μόνο μία από τις διαφωνίες που εμποδίζουν την πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας που μεσολάβησε η Αμερική και ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου.

Νωρίτερα σήμερα, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε έναν άνδρα στη βόρεια Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι τα αεροσκάφη του χτύπησαν έναν μαχητή που αποτελούσε απειλή για τις δυνάμεις του. Το νοσοκομείο Al-Ahli ανέφερε ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε στην αεροπορική επιδρομή κοντά σε λαχαναγορά στο προάστιο Shejaia της πόλης της Γάζας.

«Υπάρχουν ακόμα θύλακες της Χαμάς στις περιοχές που ελέγχουμε στη Γάζα και τους εξαλείφουμε συστηματικά», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε τηλεοπτική συνέντευξη στην αρχή της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στην Ιερουσαλήμ.

Η Χαμάς δημοσίευσε αυτό που περιέγραψε ως κατάλογο παραβιάσεων της εκεχειρίας από το Ισραήλ. Ο Ισμαήλ Αλ-Θαουάμπτα, διευθυντής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας που διευθύνεται από τη Χαμάς, αρνήθηκε ότι μαχητές της Χαμάς παραβίασαν την εκεχειρία επιτιθέμενοι σε Ισραηλινούς στρατιώτες.

Η βία δεν έχει σταματήσει

Η εκεχειρία έχει διακόψει τις περισσότερες μάχες, επιτρέποντας σε εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστινίους να επιστρέψουν στα ερείπια των σπιτιών τους στη Γάζα. Το Ισραήλ έχει αποσύρει τα στρατεύματά του από θέσεις σε πόλεις και έχει επιτραπεί η είσοδος περισσότερης βοήθειας.

Η Χαμάς απελευθέρωσε και τους 20 ζωντανούς ομήρους που κρατούσε στη Γάζα σε αντάλλαγμα για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κατάδικους και κρατούμενους πολέμου που κρατούσε το Ισραήλ.

Συμφώνησε επίσης, στο πλαίσιο της εκεχειρίας, να παραδώσει τα λείψανα 28 νεκρών ομήρων σε αντάλλαγμα για τα σώματα 360 Παλαιστινίων μαχητών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Πριν από την Κυριακή είχε παραδώσει 17.

Εν τω μεταξύ, η βία δεν έχει σταματήσει εντελώς. Οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει 236 άτομα σε επιθέσεις στη Γάζα μετά την εκεχειρία, σχεδόν τα μισά από αυτά σε μία μόνο ημέρα την περασμένη εβδομάδα, όταν το Ισραήλ αντέδρασε σε μια επίθεση εναντίον των στρατευμάτων του. Το Ισραήλ αναφέρει ότι τρεις από τους στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί και ότι έχει στοχεύσει δεκάδες μαχητές.

Η εκεχειρία επετεύχθη με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και οι δύο πλευρές έχουν απευθύνει έκκληση στην Ουάσιγκτον να σταματήσει τις παραβιάσεις.

Ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, συναντήθηκε χθες Σάββατο με τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή για να συζητήσουν το θέμα της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι κάθε ισραηλινή ενέργεια στη Γάζα αναφέρεται στην Ουάσιγκτον. Η Χαμάς υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ δεν κάνουν αρκετά για να εξασφαλίσουν ότι το Ισραήλ τηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Περίπου 200 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν εγκαταστήσει βάση στο νότιο Ισραήλ για να παρακολουθούν την εκεχειρία και να βοηθήσουν στη χάραξη σχεδίων για τη διεθνή δύναμη που θα σταθεροποιήσει την περιοχή, όπως προβλέπεται στις μεταγενέστερες φάσεις του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Προσώρας δεν υπάρχουν πολλά σημάδια προόδου για τις επόμενες φάσεις και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια, όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς και το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.