Ριμπάουντ για το πολύτιμο μέταλλο. Η απόφαση του Πεκίνου να καταργήσει φορολογικά οφέλη για εμπόρους λιανικής προκαλεί ανησυχίες για τη ζήτηση στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου.

Η Κίνα «ταρακουνά» τον χρυσό, κατάργηση έκπτωσης ρίχνει τη ζήτηση

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 08:33

Στις 4.000 δολάρια ανά ουγκιά διατηρείται ο χρυσός μετά από αδύναμη έναρξη σήμερα Δευτέρα, αφού η Κίνα τερμάτισε μια μακροχρόνια φορολογική έκπτωση για ορισμένους εμπόρους λιανικής. Η αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση σε μια από τις μεγαλύτερες αγορές πολύτιμων μετάλλων στον κόσμο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο χρυσός για άμεση παράδοση ενισχύεται κατά 0,1%, μετά από πτώση έως και 1% στις πρώτες συναλλαγές.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε το Σάββατο ότι δεν θα επιτρέπει πλέον σε ορισμένους εμπόρους λιανικής να συμψηφίζουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας κατά την πώληση χρυσού που αγόρασαν από το Χρηματιστήριο Χρυσού της Σαγκάης και το Χρηματιστήριο Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σαγκάης, είτε πωλείται απευθείας είτε μετά από επεξεργασία.

Η είδηση προκάλεσε πτώση στις μετοχές των κινεζικών εταιρειών χρυσού.

