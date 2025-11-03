ΗΠΑ: Πρέσιγνκ στο Ανώτατο δικαστήριο να βάλει στοπ στους δασμούς Τραμπ

Επιχειρήσεις, νομοθέτες και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών να αποφανθεί κατά της χρήσης από τον Ντόναλντ Τραμπ των έκτακτων εξουσιών επιβολής δασμών, ενόψει της πολυσυζητημένης ακροαματικής διαδικασίας που θα διεξαχθεί αυτή την εβδομάδα.

Περίπου 40 νομικά υπομνήματα έχουν κατατεθεί από ομάδες από το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ έως και πρώην αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη χαρακτηριστική πολιτική που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει χρησιμοποιήσει ως βασικό εργαλείο στους εμπορικούς του πολέμους.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν θα παραστεί στην ακροαματική διαδικασία της Τετάρτης, αλλά τη χαρακτήρισε ως «μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις στην ιστορία της χώρας μας».

«Αν ένας πρόεδρος δεν μπορούσε να χρησιμοποιεί γρήγορα και ευέλικτα τη δύναμη των δασμών, θα ήμασταν απροστάτευτοι, οδηγούμενοι ίσως ακόμη και στην καταστροφή του έθνους μας», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι η αφαίρεση της εξουσίας του προέδρου να επιβάλλει δασμούς θα «ωθούσε την Αμερική ξανά στο χείλος της οικονομικής καταστροφής».

Το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός σύνδεσμος της χώρας, αντιτείνει ότι «οι ανεπανόρθωτες ζημίες που έχουν ήδη υποστεί οι αμερικανικές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, υπογραμμίζουν τις τεράστιες οικονομικές συνέπειες των δασμών του προέδρου».

Σημειώνει επίσης ότι η αβεβαιότητα που προκαλεί η προσέγγιση του Τραμπ ωθεί τις επιχειρήσεις να αναβάλλουν επενδύσεις κεφαλαίου και τους καταναλωτές να καθυστερούν αγορές.

«Η απόφαση θα είναι θεμελιώδης και καθοριστική για την προεδρική ατζέντα στο μέλλον», δήλωσε ο Έβερετ Άισενστατ, δικηγόρος της Squire Patton Boggs και πρώην οικονομικός αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. «Σας εγγυώμαι ότι οι φοιτητές Νομικής θα μελετούν αυτή την υπόθεση για πολύ καιρό».

Η υπόθεση ενδέχεται επίσης να καθορίσει το μέλλον άνω των 50 δισ. δολαρίων σε επιπλέον έσοδα από δασμούς που έχει συγκεντρώσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ το 2025 -ένα απρόσμενο όφελος που έχει καθησυχάσει τους επενδυτές που ανησυχούν για τα επίπεδα δανεισμού των ΗΠΑ.

Αν και η ακροαματική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, οι δικαστές θα χρειαστούν τουλάχιστον μερικές εβδομάδες για να εκδώσουν την απόφασή τους. Think tanks που έχουν καταθέσει νομικά υπομνήματα κατά του μέτρου περιλαμβάνουν τα ινστιτούτα Cato και Goldwater, τα οποία προωθούν φιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές.

Καθηγητές Νομικής και πρώην δικαστές έχουν επίσης ταχθεί κατά της χρήσης των έκτακτων εξουσιών δασμών από τον Τραμπ, όπως και εν ενεργεία νομοθέτες και πρώην αξιωματούχοι τόσο Δημοκρατικών όσο και Ρεπουμπλικανικών κυβερνήσεων. Μόνο λίγα υπομνήματα -λιγότερα από δέκα έως τα τέλη της περασμένης εβδομάδας- υποστήριζαν τη θέση του προέδρου.

Η Jeanne Shaheen, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, δήλωσε ότι οι νομοθέτες επιδιώκουν να στείλουν ένα «σαφές μήνυμα» στο δικαστήριο.

«Οι δασμοί αυτοί όχι μόνο αυξάνουν το κόστος για τις αμερικανικές οικογένειες, αλλά δεν συμβάλλουν καθόλου στην επαναφορά των βιομηχανικών θέσεων εργασίας που έχουμε χάσει», δήλωσε στους Financial Times.

Ενώ το Σύνταγμα των ΗΠΑ αναθέτει στο Κογκρέσο τις εξουσίες επί των δασμών και της φορολογίας, παρέχει στον Πρόεδρο ευρεία διακριτική ευχέρεια σε αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής. «Οι εμπορικές συμφωνίες αποτελούν τον τέλειο συνδυασμό αυτών των δύο εξουσιών», είπε ο Άισενστατ. «Πρόκειται για ένα θεμελιώδες συνταγματικό ζήτημα με το οποίο η χώρα παλεύει εδώ και 100 ή 200 χρόνια και πλέον».

Ο Τραμπ κήρυξε φέτος το διαρκές εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ ως εθνική έκτακτη ανάγκη, επικαλούμενος τον Νόμο περί Διεθνών Έκτακτων Οικονομικών Εξουσιών (International Emergency Economic Powers Act) για να επιβάλει εκτεταμένους δασμούς σχεδόν σε όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Δύο διαφορετικά κατώτερα δικαστήρια έχουν ήδη αποφανθεί ότι ο πρόεδρος δεν διαθέτει την εξουσία να επιβάλλει δασμούς βάσει του συγκεκριμένου νόμου.

Η νομική κατάθεση της ομάδας Τραμπ επικαλείται πρόβλεψη του ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), σύμφωνα με την οποία οι δασμοί που επιβλήθηκαν μέσω των έκτακτων εξουσιών θα μειώσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ κατά 4 τρισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία.

«Για τον πρόεδρο, αυτές οι υποθέσεις παρουσιάζουν ένα καθαρό δίλημμα: με τους δασμούς είμαστε πλούσιο έθνος, χωρίς τους δασμούς είμαστε φτωχότερο έθνος», αναφέρουν οι δικηγόροι του.

Αν και η υπόθεση θα μπορούσε να υπονομεύσει τη νομική βάση των λεγόμενων «ανταποδοτικών δασμών» του Τραμπ και των επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν ως αντίποινα για τη φαιντανύλη, δεν θα επηρέαζε τους δασμούς που ισχύουν για κλάδους όπως τα αυτοκίνητα και ο χάλυβας.

Ξένοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα επιδιώξει να χρησιμοποιήσει εναλλακτικά νομικά εργαλεία για να επιβάλλει δασμούς, εάν το δικαστήριο περιορίσει τη χρήση των έκτακτων εξουσιών. «Γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος θα διατηρήσει τους δασμούς ανεξάρτητα από το τι θα αποφανθεί το δικαστήριο», δήλωσε η Kathleen Claussen, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο Georgetown και πρώην αξιωματούχος εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αγνοήσει το δικαστήριο... Σημαίνει απλώς ότι διαθέτει πολλούς άλλους τρόπους να επιβάλει δασμούς».