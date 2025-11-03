Αμερικανικό σιτάρι ενδιαφέρεται να αγοράσει η Κίνα

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Είναι η πρώτη φορά που, σύμφωνα με πηγές, υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον από μεγάλη κινεζική εισαγωγική εταιρεία εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. «Αποδίδει καρπούς» η εμπορική εκεχειρία Ουάσιγκτον-Πεκίνου.

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 14:44

Η Κίνα φαίνεται να ενδιαφέρεται να αγοράσει αμερικανικό σιτάρι, για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, μεταδίδει το Bloomberg.

Σύμφωνα με πηγές, μεγάλη εισαγωγική εταιρεία σιταριού στην Κίνα ζήτησε πληροφορίες για τις αποστολές σιτηρών που έχουν προγραμματιστεί από τις ΗΠΑ μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου. 

Πρόκειται για μια εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική, η οποία έρχεται μετά την εμπορική... εκεχειρία της περασμένης εβδομάδας ανάμεσα στα δύο κράτη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι και ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε νωρίτερα πως η Κίνα θα «ανοίξει» την αγορά της  στις αμερικανικές γεωργικές εξαγωγές και θα άρει τους δασμούς στο σιτάρι των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του το Πεκίνο επιβεβαίωσε ότι συμφώνησε να επεκτείνει το εμπόριο γεωργικών προϊόντων με την Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ζήτημα.

Η ξαφνική αυτή επανεκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά της Κίνας για αγορά αμερικανικού σιταριού έρχεται, καθώς η μεγαλύτερη αγοράς της Ασίας μείωσε στο ένα τρίτο την συνολική ποσότητα σιταριού που εισήγαγε τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτό συνέβη καθώς η κυβέρνηση προσπάθησε να στηρίξει τους εγχώριους παραγωγούς διατηρώντας ψηλά τις τιμές του σιταριού οι οποίες πιέζονταν από την υπερπροσφορά.

