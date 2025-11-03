#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Βουλγαρία: Μειώθηκαν κατά 72,7% οι απόπειρες παράνομης εισόδου το 2025

Τον Σεπτέμβριο, 1.712 πολίτες τρίτων χωρών επιχείρησαν να περάσουν παράνομα τα σύνορα της χώρας.

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 22:34

Συνολικά 12.270 μετανάστες προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 30ής Σεπτεμβρίου, ποσοστό 72,7% μικρότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (44.987), σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση για την κατάσταση της μετανάστευσης στη χώρα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών.

Τον Σεπτέμβριο, 1.712 πολίτες τρίτων χωρών επιχείρησαν να περάσουν παράνομα τα σύνορα της χώρας (1.678 τα σύνορα με την Τουρκία, 19 τα σύνορα με την Ελλάδα, 14 τα σύνορα με τη Σερβία και ένα τα σύνορα με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας). Τα στοιχεία αυτά αντιπροσωπεύουν μείωση 74,1% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024 (6.601).

Συνολικά 74 πολίτες τρίτων χωρών κρατούνται για παράνομη διαμονή στη Βουλγαρία. Η πλειονότητα μεταξύ αυτών είναι από το Αφγανιστάν 40,5%) και το Μαρόκο (33,8%). Συνολικά 514 άνθρωποι κρατούνται στα σύνορα. Οι μεγαλύτερες ομάδες αποτελούνται από πολίτες του Αφγανιστάν (44%), του Μαρόκου (20,8%) και της Συρίας (16,3%).

Από τις 30 Σεπτεμβρίου, τα κέντρα φιλοξενίας της Κρατικής Υπηρεσίας για τους Πρόσφυγες πληρούν το 12,2% της χωρητικότητας τους, προσφέροντας στέγη σε 392 ανθρώπους. Οι εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Μετανάστευσης φιλοξενούν 181 ανθρώπους, καλύπτοντας το 17,1% της χωρητικότητάς τους.

Μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 30ής Σεπτεμβρίου, 949 πολίτες τρίτων χωρών επέστρεψαν συνολικά. Μεταξύ αυτών, 408 επέστρεψαν με τη βία, 315 επέστρεψαν βάσει συμφωνιών επανεισδοχής, 110 πολίτες έφυγαν από τη χώρα εκουσίως με δικά τους έξοδα αφού τους επιβλήθηκαν διοικητικά μέτρα, και 116 έφυγαν οικειοθελώς χωρίς να τους επιβληθούν διοικητικά μέτρα. Επιπλέον, 30 πολίτες τρίτων χωρών μεταφέρθηκαν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο των διαδικασιών επανεισδοχής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

