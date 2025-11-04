Το μεγάλο «όχι» στην αμοιβή $1 τρισ. του Μασκ από την Telsa

Το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο παγκοσμίως θα ψηφίσει κατά του πακέτου αποδοχών ύψους 1 τρισ. δολαρίων του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla, Ίλον Μασκ, δηλώνοντας ανησυχία για το μέγεθος της συμφωνίας.

Το νορβηγικό πετρελαϊκό ταμείο, με περιουσιακά στοιχεία ύψους 2,1 τρισ. δολαρίων και ποσοστό συμμετοχής 1,1% στην Tesla — το οποίο το κατατάσσει μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων μετόχων της εταιρείας — δήλωσε ότι, παρότι αναγνωρίζει «την ουσιαστική αξία που δημιουργήθηκε υπό τον οραματικό ρόλο του κ. Μασκ», θα ψηφίσει κατά της αμοιβής επίδοσης του.

«Μας ανησυχεί το συνολικό μέγεθος της αποζημίωσης, η αραίωση (dilution) της μετοχικής βάσης και η απουσία μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου εξάρτησης από ένα βασικό πρόσωπο — σύμφωνα με τις θέσεις μας σχετικά με τις αμοιβές των ανώτατων στελεχών», επσήμανε το Ταμείο, δύο ημέρες πριν από την ετήσια γενική συνέλευση του κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων στις 6 Νοεμβρίου.

«Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε εποικοδομητικό διάλογο με την Tesla σχετικά με αυτό και άλλα ζητήματα».

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, Ρόμπιν Ντένχολμ, χαρακτήρισε την ψηφοφορία κρίσιμη για τη διατήρηση του Μασκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Ο Μασκ έχει δημοσίως απειλήσει ότι θα αποχωρήσει εάν οι μέτοχοι απορρίψουν εκ νέου το πακέτο αποδοχών του.

Το πετρελαϊκό ταμείο είχε επίσης ψηφίσει πέρυσι κατά του τότε μεγαλύτερου πακέτου αποδοχών στην ιστορία των αμερικανικών επιχειρήσεων, ύψους 56 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία εκείνη εγκρίθηκε από τους μετόχους τον Ιούνιο, αλλά απορρίφθηκε εκ νέου από δικαστήριο του Ντελάγουερ τον Δεκέμβριο.

Δύο συμβουλευτικοί οίκοι μετόχων, οι Glass Lewis και ISS, συνέστησαν στους επενδυτές να απορρίψουν το νέο πακέτο αποδοχών ύψους 1 τρισ. δολαρίων, το οποίο συνδέεται με φιλόδοξους στόχους ως προς την τιμή της μετοχής και τις επιχειρησιακές επιδόσεις.

Μια ομάδα μεγάλων συνταξιοδοτικών ταμείων εξέδωσε επίσης ανοιχτή επιστολή εκφράζοντας την αντίθεσή της στο σχέδιο αποδοχών.

Το νορβηγικό ταμείο έχει ήδη βρεθεί στο στόχαστρο του Μασκ σε προηγούμενη αντιπαράθεση για τις αποδοχές. Ο διευθύνων σύμβουλος του ταμείου, Νικολάι Τάνγκεν, είχε προσκαλέσει τον Μασκ και άλλους διευθύνοντες συμβούλους σε δείπνο στο Όσλο νωρίτερα φέτος, όμως ο Μασκ αρνήθηκε την πρόσκληση μετά την αρνητική ψήφο του ταμείου για το πακέτο των 56 δισ. δολαρίων.

«Όταν σου ζητώ μια χάρη — κάτι που σπάνια κάνω — και την αρνείσαι, τότε δεν θα πρέπει να μου ζητήσεις καμία έως ότου κάνεις κάτι περισσότερο από το τίποτα για να επανορθώσεις. Οι φίλοι φαίνονται από τις πράξεις τους», έγραψε ο Μασκ στον Τάνγκεν τον Οκτώβριο του 2024 σε μήνυμα που αποκαλύφθηκε από το Ταμείο.

Το νορβηγικό ταμείο συνήθως γνωστοποιεί τις προθέσεις ψήφου του πέντε ημέρες πριν από τις ετήσιες συνελεύσεις. Ωστόσο, ανακοίνωσε την ψήφο του για την Tesla μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, εξηγώντας ότι ήθελε «να διασφαλίσει πως όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες και λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυσή μας».