ΠΟΥ-Unicef: Κόβουν τη στήριξη σε περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι στην Υεμένη

Οι Χούθι της Υεμένης, ανακοίνωσαν ότι δύο οργανισμοί του ΟΗΕ, o ΠΟΥ και η UNICEF, έχουν αναστείλει την υποστήριξη υγείας στις περισσότερες περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους στα βόρεια της χώρας

Η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Υεμένης, που συνδέεται με τους Χούθι, δήλωσε με ανακοίνωσή της την Τρίτη (4/11), ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η UNICEF αποφάσισαν να διακόψουν την υποστήριξη υγείας τους σε περίπου τα δύο τρίτα των περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ομάδας.

Η δήλωση, που δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Saba που ελέγχεται από τους Χούθι, πρόσθεσε ότι αυτή η κίνηση «απειλεί με κλείσιμο περισσότερων από 2.000 μονάδων υγείας και 72 νοσοκομείων, εκτός από τη διακοπή της προμήθειας καυσίμων, οξυγόνου, φαρμάκων και ιατρικού υλικού, την αναστολή προγραμμάτων σίτισης για εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά και γυναίκες καθώς και προγραμμάτων ελέγχου επιδημιών».

Η επιτροπή κάλεσε τους δύο οργανισμούς του ΟΗΕ να «επανεξετάσουν αμέσως τη θέση τους και να συνεχίσουν την παροχή υγειονομικής βοήθειας χωρίς καμία καθυστέρηση ή πολιτικές συνθήκες, για να διασφαλίσουν τη συνέχιση των ιατρικών υπηρεσιών και μια αξιοπρεπή ζωή για τους πολίτες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αντάρτες Χούθι, συνεχίζουν να κρατούν αυθαίρετα περίπου 59 υπαλλήλους των Ηνωμένων Εθνών και των συνδεδεμένων με αυτά οργανισμών, μερικούς για χρόνια, και αρνείται να τους απελευθερώσει παρά τις διεθνείς προσπάθειες και τις απαιτήσεις του ΟΗΕ για την απελευθέρωσή τους.

Πηγές των μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι η ομάδα έχει ήδη παραπέμψει τις υποθέσεις αρκετών κρατουμένων υπαλλήλων του ΟΗΕ στην Εισαγγελία ενόψει της δίκης τους, λίγες μόνο ημέρες αφότου τους κατηγόρησε για κατασκοπεία και ισχυρίστηκε ότι είχαν «δεσμούς με την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σκότωσε το μεγαλύτερο μέρος της μη αναγνωρισμένης κυβέρνησης Χούθι τον περασμένο Αύγουστο».

