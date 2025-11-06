#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Nvidia και Deutsche Telekom φτιάχνουν «κολοσσό» AI αξίας 1 δισ. στη Γερμανία

Ενώνουν δυνάμεις για τη δημιουργία κέντρου δεδομένων στη Γερμανία, το οποίο θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης από το 2026.

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 08:31

Η Nvidia και η Deutsche Telekom κατασκευάζουν ένα κέντρο δεδομένων αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη Γερμανία, με σκοπό την ενίσχυση των υποδομών στην Ευρώπη έτσι ώστε να μπορούν να τροφοδοτήσουν σύνθετα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η εγκατάσταση είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη και θα αρχίσει να λειτουργεί το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με δήλωση του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού φορέα της Γερμανίας, η οποία επιβεβαιώνει ρεπορτάζ του Bloomberg της περασμένης εβδομάδας.

Τα σχέδια παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Βερολίνο, στην οποία συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, και ο επικεφαλής της Deutsche Telekom, Tim Höttges, καθώς και οι επικεφαλής της SAP, της Deutsche Bank και δύο υπουργοί της γερμανικής κυβέρνησης.

Η παρουσία τους υπογράμμισε την προσπάθεια της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης να αναπτύξει το δικό της οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να ανταγωνιστεί τους αντιπάλους της στις ΗΠΑ και την Κίνα.

