Nvidia και Deutsche Telekom φτιάχνουν «κολοσσό» AI αξίας 1 δισ. στη Γερμανία

Η Nvidia και η Deutsche Telekom κατασκευάζουν ένα κέντρο δεδομένων αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη Γερμανία, με σκοπό την ενίσχυση των υποδομών στην Ευρώπη έτσι ώστε να μπορούν να τροφοδοτήσουν σύνθετα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η εγκατάσταση είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη και θα αρχίσει να λειτουργεί το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με δήλωση του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού φορέα της Γερμανίας, η οποία επιβεβαιώνει ρεπορτάζ του Bloomberg της περασμένης εβδομάδας.

Τα σχέδια παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Βερολίνο, στην οποία συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, και ο επικεφαλής της Deutsche Telekom, Tim Höttges, καθώς και οι επικεφαλής της SAP, της Deutsche Bank και δύο υπουργοί της γερμανικής κυβέρνησης.

Η παρουσία τους υπογράμμισε την προσπάθεια της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης να αναπτύξει το δικό της οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να ανταγωνιστεί τους αντιπάλους της στις ΗΠΑ και την Κίνα.