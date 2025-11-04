#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πούτιν: Πράσινο φως για την αποστολή εφέδρων στα ρωσικά διυλιστήρια

Στόχος η προστασία εργοστασίων πετρελαίου και φυσικού αερίου και λοιπών ενεργειακών υποδομών από τις τακτικές επιθέσεις των ουκρανικών drones, που προκαλούν αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 19:54

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν επικύρωσε νόμο που εξουσιοδοτεί την αποστολή εφέδρων για την προστασία των διυλιστηρίων πετρελαίου και άλλων ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία, με φόντο τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον τέτοιου είδους εγκαταστάσεων σχεδόν κάθε εβδομάδα.

Αυτές οι επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκαλούν συχνά ζημιές σε εργοστάσια πετρελαίου και φυσικού αερίου και σε αγωγούς που προορίζονται για τη μεταφορά υδρογονανθράκων, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Το κείμενο που υπέγραψε σήμερα ο Πούτιν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταλούν έφεδροι «προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των αναγκαίων εγκαταστάσεων», έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης και με αντάλλαγμα οικονομική αποζημίωση.

Η Ρωσία είχε επιστρατεύσει τον Σεπτέμβριο του 2022 περίπου 300.000 εφέδρους για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, λίγους μήνες μετά την έναρξη της επίθεσής της εναντίον της χώρας και σε μια χρονική στιγμή όπου τα στρατεύματά της βρίσκονται σε δυσχερή θέση.

Καμία γενική επιστράτευση δεν είχε εντούτοις κηρυχθεί από την έναρξη του πολέμου, καθώς ο ρωσικός στρατός προσελκύει εθελοντές υποσχόμενος υψηλές αμοιβές και κοινωνικά πλεονεκτήματα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

