Οι ΗΠΑ εισήλθαν σήμερα στην 36η συναπτή ημέρα δημοσιονομικής παράλυσης, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ του πιο μακρού shutdown στην ιστορία της χώρας, που καταγράφτηκε το 2019.

Τραμπ: «Καμικάζι» οι Δημοκρατικοί, αυτοί ευθύνονται για το shutdown

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 16:53

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε σήμερα τους Δημοκρατικούς «καμικάζι» την ευθύνη για το πιο μακρύ shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, προτρέποντας το ρεπουμπλικανό κόμμα του να συνεχίσει να περνά την νομοθετική του ατζέντα στο Κογκρέσο.

«Αυτοί οι τύποι είναι καμικάζι. Θα καταστρέψουν τη χώρα αν χρειαστεί», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε μια ομάδα Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών στον Λευκό Οίκο.

Ζήτησε ξανά να δοθεί τέλος στις πρακτικές κωλυσιεργίας στη Γερουσία για καθυστέρηση της ψήφισης νομοσχεδίων (filibuster).

Οι ΗΠΑ εισήλθαν σήμερα στην 36η συναπτή ημέρα δημοσιονομικής παράλυσης, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ του πιο μακρού shutdown στην ιστορία της χώρας, που καταγράφτηκε το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε στους γερουσιαστές ότι το shutdown επηρεάζει το χρηματιστήριο, καθώς και τις αερομεταφορές και τα κουπόνια τροφίμων SNAP για τους Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα.

Αναφερόμενος στις ήττες που υπέστη η παράταξή του σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις που διεξήχθησαν χθες, όπως την Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι τα εκλογικά αποτελέσματα δεν ήταν καλά για τους Ρεπουμπλικάνους και απέδωσε τις ήττες εν μέρει στο shutdown, το οποίο, όπως είπε, δεν έβλαψε τους Δημοκρατικούς με τον τρόπο που πίστευε ότι θα έπρεπε να βλάψει.

