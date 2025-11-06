#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Apple δίνει 1 δισ. τον χρόνο για AI της Google

Συμμαχία-έκπληξη για τη Siri. Η Apple ετοιμάζει μεγάλη αναβάθμιση, με πρόσβαση στο υπερμοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Google, σε μια προσωρινή αλλά στρατηγική συνεργασία που ενώνει δύο τεχνολογικούς γίγαντες.

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 09:00

Η Apple σχεδιάζει να πληρώνει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως για ένα εξαιρετικά ισχυρό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης 1,2 τρισεκατομμυρίων παραμέτρων που αναπτύχθηκε από την Alphabet της Google, το οποίο θα βοηθήσει στην υλοποίηση της από καιρό υποσχεθείσας αναβάθμισης του φωνητικού βοηθού Siri, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Μετά από μια εκτενή περίοδο αξιολόγησης, οι δύο εταιρείες ολοκληρώνουν τώρα μια συμφωνία που θα δώσει στην Apple πρόσβαση στην τεχνολογία της Google, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο κατασκευαστής του iPhone βασίζεται στη βοήθεια της Google για την ανακατασκευή της βασικής τεχνολογίας της Siri, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια νέα σειρά λειτουργιών το επόμενο έτος. Οι 1,2 τρισεκατομμύρια παράμετροι του μοντέλου της Google - ένα μέτρο της πολυπλοκότητας του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης - θα επισκιάσουν το επίπεδο των τρεχόντων μοντέλων της Apple.

Η Apple είχε προηγουμένως εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει άλλα μοντέλα τρίτων για να χειριστεί το έργο. Ωστόσο, μετά τη δοκιμή των Gemini, ChatGPT της OpenAI και Claude της Anthropic, η Apple επικεντρώθηκε στην Google νωρίτερα φέτος, όπως μετέδωσε τότε το Bloomberg. Η ελπίδα είναι να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία ως προσωρινή λύση έως ότου τα μοντέλα της Apple γίνουν αρκετά ισχυρά.

