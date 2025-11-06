Κόβει έξοδα η μεσαία τάξη στις ΗΠΑ

Αν και η αμερικανική οικονομία φαίνεται να διατηρεί την ανθεκτικότητά της παρά τις προκλήσεις, πληθαίνουν οι πολίτες που περιορίζουν τα έξοδά τους, την ίδια στιγμή που τα νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος δαπανούν περισσότερα, μεταδίδει το Bloomberg.

Το χάσμα στις δαπάνες των εισοδημάτων δεν είναι προφανώς ένα νέο φαινόμενο. Το πρόβλημα, σύμφωνα με αρκετούς οικονομολόγους, έγκειται στο ότι πλέον και η μεσαία τάξη είναι πιο επιφυλακτική με τις αγορές της, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ύφεσης.

Το πλουσιότερο 20% των νοικοκυριών πραγματοποιεί τα δύο τρίτα των συνολικών αγορών στις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει πως το υπόλοιπο ένα τρίτο πραγματοποιείται από το 80% των πολιτών, υποστηρίζει η Moody's Analytics. Σημειώνεται ότι πριν την πανδημία, τα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα ευθύνονταν για το 42% των συνολικών δαπανών.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι τα λιγότερο πλούσια νοικοκυριά περιορίζουν τα έξοδά τους σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, λόγω του υψηλού κόστους διαβίωσης, των περικοπών θέσεων εργασίας, και τις επιπτώσεις του shutdown, που αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο στην ιστορία της χώρας.

Ο πρόεδρος της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι παρακολουθούν προσεκτικά την κατάσταση.

Από την πλευρά του, ο οικονομολόγος Πίτερ Ατγουότερ, ο οποίος ήδη από το 2020 προειδοποιούσε ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, δήλωσε ότι «η οικονομία μας σήμερα μοιάζει με έναν πύργο Jenga».

Αντιθέτως, τα πλουσιότερα νοικοκυριά «πλέουν σε πελάγη ευτυχίας» καθώς το χρηματιστήριο κινείται ανοδικά.

Ανησυχία για επιβράδυνση της ανάπτυξης

Η απόκλιση στις δαπάνες τροφοδοτεί τις ανησυχίες ότι μια επιβράδυνση της ανάπτυξης βρίσκεται προ των πυλών.

Η κατάσταση αυτή «καθιστά την οικονομία εξαιρετικά ευάλωτη», δήλωσε ο Μαρκ Ζάντι, επικεφαλής οικονομολόγος της Moody's Analytics. Μια ύφεση στη χρηματιστηριακή αγορά «θα έκοβε το οξυγόνο από τα νοικοκυριά με υψηλό εισόδημα -τους τελευταίους ισχυρούς πυλώνες της οικονομίας- και θα αύξανε τον κίνδυνο ύφεσης», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ οι πληρωμές φοιτητικών δανείων έχουν ξαναρχίσει, με τον αριθμό των δανειοληπτών υψηλού κινδύνου να ανεβαίνει διαρκώς, σύμφωνα με την εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας TransUnion.

Ο Μάικλ Σκορδέλες, επικεφαλής οικονομικών των ΗΠΑ στην Truist Advisory Services Inc., είπε από την πλευρά του ότι «δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπουμε κάποιες διαφορές στις δαπάνες, και οι ομάδες με χαμηλότερο εισόδημα είναι πάντα πιο ευαίσθητες στις αυξήσεις των τιμών. Αυτό που είναι διαφορετικό αυτή τη φορά είναι ότι οι καταναλωτές μεσαίου εισοδήματος συγκρατούν τα έξοδά τους σε μεγάλο βαθμό λόγω του κακού οικονομικού κλίματος».

Ενώ το κόστος ζωής δεν αυξάνεται τόσο γρήγορα όσο το 2022, οι τιμές καταναλωτή εξακολουθούν να έχουν αυξηθεί κατά 27% από την έναρξη της πανδημίας. Αυτή η ψυχολογία του πληθωρισμού έχει αφήσει «ανοικτές πληγές» στους Αμερικανούς καταναλωτές, συμπλήρωσε ο Σκορδέλες.

Τέλος, η Νταϊάν Σγουόνκ, επικεφαλής οικονομολόγος της KPMG, τόνισε ότι υπάρχει κίνδυνος αυτό που θα μπορούσε να θεωρηθεί «φυσικό» επίπεδο ανισότητας να εξελιχθεί σε κάτι «ακραίο», αφήνοντας περισσότερο εκτεθειμένη την οικονομία.