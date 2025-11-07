Πρώτο χτύπημα μετά τους δασμούς στις εξαγωγές της Κίνας

Οι εξαγωγές της Κίνας μειώθηκαν για πρώτη φορά από τότε που οι ΗΠΑ επέβαλαν τους δασμούς «liberation day» τον Απρίλιο, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο των μηνών εμπορικών εντάσεων, ακόμη και μετά την εκεχειρία μεταξύ των δύο δυνάμεων.

Οπως μεταδίδει το CNBC, οι εξαγωγές της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου μειώθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση σε δολάρια τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων της Κίνας που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Η τελευταία φορά που μειώθηκαν ήταν τον Φεβρουάριο.

Η απροσδόκητη μείωση έρχεται μετά από μήνες ισχυρής αύξησης των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένης της ανόδου κατά 8,3% τον Σεπτέμβριο. Οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters ανέμεναν αύξηση 3% τον περασμένο μήνα.

Η οικονομία της Κίνας βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο εξωτερικό εμπόριο για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις της τετραετούς επιβράδυνσης στον τομέα των ακινήτων και της χαμηλής εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην εγχώρια αγορά, ακόμη και ενόψει της κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ φέτος.