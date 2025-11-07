#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η αγορά ακινήτων του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνει ανθεκτικότητα. Οι τιμές φτάνουν σε νέο ρεκόρ παρά τις φήμες για αυξήσεις στους φόρους ακινήτων, καθώς η κυβέρνηση των Εργατικών ετοιμάζει τον φθινοπωρινό προϋπολογισμό.

Ράλι στις τιμές κατοικιών στη Βρετανία, νέο ιστορικό ρεκόρ

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 09:47

Σε νέο ρεκόρ ανήλθαν οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο, σύμφωνα με μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στεγαστικών δανείων της χώρας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η άνοδος αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η αγορά ακινήτων αντέχει παρά τις αυξανόμενες εικασίες σχετικά με τους φόρους ακίνητης περιουσίας, εν όψει του φθινοπωρινού προϋπολογισμού της κυβέρνησης των Εργατικών.

Η μέση τιμή των ακινήτων αυξήθηκε κατά 0,6%, στις 299.862 λίρες (περίπου 340.000 ευρώ) μετά από πτώση 0,3% τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Halifax. Οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 1,9% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν.

Τα στοιχεία αυτά προστέθηκαν σε αυτά που ήδη δείχνουν ότι η αγορά αγνοεί τις εικασίες σχετικά με νέες σημαντικές αυξήσεις φόρων στον προϋπολογισμό αυτόν τον μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ακριβά σπίτια θα μπορούσαν να πληγούν από τον λεγόμενο «φόρο πολυτελών κατοικιών».

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς καλείται να διαχειριστεί ένα κενό στα δημοσιονομικά της σχέδια, το οποίο ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια λίρες, με ορισμένα στελέχη του Εργατικού Κόμματος να ζητούν την επιβολή φόρων στους πλούσιους πολίτες για να καλυφθεί.

Οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακάμπτουν παρά τις εικασίες για τον προϋπολογισμό

 

Πηγή: Halifax

 

