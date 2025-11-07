#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πρώτη άνοδος για τα made in Germany προϊόντα μετά από δύο μήνες

Οδηγός η πιο ισχυρή ζήτηση από χώρες της ΕΕ (+2,5%). Στήριξη από το ριμπάουντ στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Πρώτη άνοδος για τα made in Germany προϊόντα μετά από δύο μήνες

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 11:52

Κατά 1,4% αυξήθηκαν οι εξαγωγές της Γερμανίας τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με έναν μήνα πριν. Ανήλθαν σε υψηλό πενταμήνου, στα 131,1 δισ. ευρώ, μετά την ανοδικά αναθεωρημένη πτώση κατά 0,8% του Αυγούστου. Το αποτέλεσμα του Σεπτεμβρίου ξεπέρασε επίσης τις προβλέψεις για πτώση κατά 0,5%.

Ηταν η πρώτη άνοδος των εξαγωγών τριών μηνών, με οδηγό την πιο ισχυρή ζήτηση από χώρες της ΕΕ (+2,5%) και με στήριξη από το ριμπάουντ στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Οι εξαγωγές και στην ευρωζώνη και σε χώρες εκτός ευρωζώνης κινήθηκαν ανοδικά κατά 1,4% και κατά 5,1% αντιστοίχως.

Για τους πρώτους εννέα μήνες της χρονιάς, οι εξαγωγές κινήθηκαν υψηλότερα κατά 0,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο 1,2 τρισ. ευρώ.

