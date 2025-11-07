Δεύτερο συνεχόμενο μήνα έπεσαν οι τιμές τροφίμων παγκοσμίως

Κατά 1,6% υποχώρησε ο δείκτης τιμών τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) τον Οκτώβριο, φτάνοντας στις 126,4 μονάδες, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία πτώση και το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο.

Ο δείκτης τιμών τροφίμων της FAO, ο οποίος παρακολουθεί ένα καλάθι παγκοσμίως εμπορεύσιμων βασικών τροφίμων, έφτασε κατά μέσο όρο στις 126,4 μονάδες τον Οκτώβριο, από τις αναθεωρημένες 128,5 του Σεπτεμβρίου.

Οι τιμές των σιτηρών κινήθηκαν καθοδικά κατά 1,3% στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2020, εν μέσω άφθονων παγκόσμιων αποθεμάτων, ευνοϊκών προοπτικών παραγωγής στον νότιο ημισφαίριο και σταθερής προόδου στη φύτευση χειμερινής σίκαλης σε ολόκληρο τον βορρά.

Το κόστος των γαλακτοκομικών προϊόντων μειώθηκε κατά 3,4%, με πτώση των τιμών του βουτύρου (-6,5%), του πλήρους γάλακτος σε σκόνη (-6%), του αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη (-4%) και του τυριού (-1,5%).

Η τιμή κρέατος κινήθηκαν 2% χαμηλότερα, καθώς η απότομη πτώση των τιμών του χοιρινού, του πουλερικού κρέατος και η πτώση του τιμών για αρνί ή προβατίνας αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση των τιμών του βόειου κρέατος.

Επίσης, οι τιμές της ζάχαρης υποχώρησαν κατά 5,3% στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2020, κυρίως λόγω των προσδοκιών για άφθονη παγκόσμια προσφορά ζάχαρης από τη Βραζιλία, την Ταϊλάνδη και την Ινδία.

Από την άλλη πλευρά, οι τιμές των φυτικών ελαίων αυξήθηκαν κατά 0,9%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022, αντανακλώντας την άνοδο των τιμών του φοινικέλαιου, του ελαίου ελαιοκράμβης, του σογιέλαιου και του ηλιέλαιου.