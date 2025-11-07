Τα θαύματα που θα κάνει ο Μασκ αφού πάρει την αμοιβή του $1 τρισ.

Υπερθεμάτισε ο Έλον Μασκ μετά την έγκριση του πρωτοφανούς πακέτου αποδοχών του από τους επενδυτές της Tesla, που θα φτάσει το 1 τρισ. δολάρια, κάνοντας σειρά από υπερβολικές εξαγγελίες για το τι θα κάνει η εταιρεία του τα επόμενα χρόνια.

Το ανθρωποειδές ρομπότ της Tesla θα αναβαθμιστεί από την εκτέλεση απλών εργασιών, όπως το να μοιράζει κεράσματα, στην πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων με ακρίβεια μεγαλύτερη των ανθρώπινων δυνατοτήτων, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος.

Στη φθίνουσα επιχείρηση του τομέα αυτοκινήτων -καθώς κλείνει δεύτερη συνεχής χρονιά με συρρίκνωση των πωλήσεων- θα αυξηθεί η παραγωγή κατά 50% μέχρι το τέλος του 2026, πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της SpaceX έφτασε στο σημείο να προβλέψει ότι το ρομπότ της Tesla, που ονομάζεται Optimus, και τα οχήματά της θα «παίξουν μεγάλο ρόλο» στην εγκαθίδρυση βάσεων κάποια μέρα στη Σελήνη και στον Άρη. «Θα είναι ωραίο, θα βολτάρουμε στο φεγγάρι και στον Άρη», είπε.

Ο 54χρονος Μασκ θα πρέπει να υλοποιήσει κάποιες από τις εξωπραγματικές φιλοδοξίες του για να οδηγήσει την Tesla στα ορόσημα της αγοραίας αξίας και των λειτουργικών στόχων που ορίζονται στη συμφωνία αμοιβών που ενέκριναν οι μέτοχοι κατά την ετήσια συνέλευση της εταιρείας, σημειώνει το Bloomberg. Πάνω από το 75% των ψήφων ήταν υπέρ.

Ανοίγει έτσι ο δρόμος ώστε ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, να γίνει ακόμη πλουσιότερος... Ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία, αφού θα επεκτείνει το μερίδιό του στην Tesla στο 25% ή και περισσότερο την επόμενη δεκαετία.

«Δεν είναι απλώς ένα νέο κεφάλαιο για την Tesla, είναι ένα νέο βιβλίο», είπε ο Mασκ. «Και αυτό το νέο βιβλίο αυξάνει μαζικά την παραγωγή οχημάτων και την παραγωγή του Optimus ταχύτερα από οτιδήποτε άλλο έχει αυξηθεί ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία».

Η ψηφοφορία ήταν καθοριστική επειδή ο Μασκ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα παραιτηθεί ή θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στις άλλες εταιρείες του, αν δεν αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην αυτοκινητοβιομηχανία. Οι μετοχές της Tesla υποχωρούν 1% στη Νέα Υόρκη, μετά από βουτιά -3,5% στη χθεσινή συνεδρίαση. Η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο 10% φέτος, υπολειπόμενη της ανόδου 14% του δείκτη S&P 500.

Τα ορόσημα της Tesla που αν επιτευχθούν, θα πάρει την εξωπραγματική αμοιβή του ο βαθύπλουτος Μασκ.

Ο Μασκ, ο οποίος ηγείται της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων από το 2008, προειδοποίησε, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ότι η Tesla θα περιοριστεί από τις αλυσίδες εφοδιασμού στις οποίες βασίζεται για την παραγωγή σύνθετων προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό, είπε ότι η εταιρεία μπορεί να κατασκευάσει εργοστάσιο τσιπ για να συμπληρώσει τους ημιαγωγούς που έχει παραγγείλει από κατασκευαστές όπως η Samsung και η Taiwan Semiconductor.

Επίσης, αναμένει ότι τρία προϊόντα θα ξεκινήσουν την παραγωγή τους τον επόμενο χρόνο: το Optimus, το φορτηγό Semi, που έχει καθυστερήσει εδώ και καιρό, και το Cybercab χωρίς τιμόνι.

Το πακέτο αμοιβών του Μασκ υπερέβη την αντίθεση ορισμένων εξεχόντων επενδυτών, όπως η νορβηγική Norges Bank Investment, ένατος μεγαλύτερος μέτοχος της Tesla. Οι σύμβουλοι Institutional Shareholder Services και Glass Lewis συνέστησαν στους επενδυτές να απορρίψουν την πληρωμή, επικαλούμενοι ανησυχίες για το μέγεθός της και την πιθανή αποδυνάμωση άλλων μετόχων.

Ο ίδιος ο Μασκ, σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη, δήλωσε ότι δεν ένιωθε άνετα να δημιουργήσει έναν «στρατό από ρομπότ», αν δεν κατέχει το ένα τέταρτο της εταιρείας.

Ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο - Τα 460 δισ. δεν του φτάνουν

Η συμφωνία δίνει στον Μασκ μια σαφή, αν και δύσκολη δίοδο για να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Εάν πετύχει όλους τους στόχους του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της αγοραίας αξίας της Tesla στα 8,5 τρισ. δολάρια, το συνολικό μερίδιό του στην αυτοκινητοβιομηχανία θα ανέλθει σε περίπου 2,4 τρισ. δολάρια.

Πρόκειται για περισσότερο από πέντε φορές η τρέχουσα περιουσία του, η οποία ανέρχεται σε περίπου 460 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Δηλαδή ένας άνθρωπος θα έχει καθαρή αξία που θα ξεπερνά το ΑΕΠ σχεδόν όλων των χωρών.

Η περιουσία του Μασκ έχει παρουσιάσει ραγδαία άνοδο φέτος. Τον Ιανουάριο, όταν συνόδευσε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην ορκωμοσία του, η περιουσία του είχε φτάσει περίπου τα 450 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά άρχισε να μειώνεται ραγδαία, καθώς οι πολιτικές του θέσεις απομάκρυναν πολλούς καταναλωτές.

Η περιουσία του έχει ανακάμψει έκτοτε, χάρη στην ανάκαμψη των μετοχών της Tesla, καθώς και στις αποτιμήσεις των επιχειρήσεων που κατέχει, όπως η xAI και η SpaceX.

Το νέο πακέτο προκάλεσε ουκ ολίγες αντιδράσεις από επικριτές του Μασκ, όπως ο γερουσιαστής του Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς που χαρακτήρισε το σχέδιο ως «εντελώς παράλογο»:

«Ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει το νοίκι του, δεν έχει να πληρώσει γιατρούς και νοσοκομεία, δεν του φτάνουν τα λεφτά για το σούπερ μάρκετ», δήλωσε στους δημοσιογράφους, «και ένας άνθρωπος που κατέχει περισσότερο πλούτο από το 52% των αμερικανικών νοικοκυριών γίνεται ακόμη πλουσιότερος».