Τελειώνουν οι φθηνές παραγγελίες από Κίνα: Φόρος σε Temu, Shein, Alibaba από ΕΕ

Οι Βρυξέλλες θέλουν να εφαρμόσουν τον νέο δασμό για μικρές online παραγγελίες από το 2026, δύο χρόνια νωρίτερα από το αρχικό σχέδιο. Τι θα ισχύει.

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 08:36

Οι Βρυξέλλες ζήτησαν την επιβολή σε όλη την ΕΕ τέλους διακίνησης για μικρά πακέτα που παραγγέλλονται online από πλατφόρμες όπως Shein, Temu και Alibaba στις αρχές του 2026, δύο χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο, σε μια προσπάθεια να καταπολεμηθούν τα δισεκατομμύρια φθηνών κινεζικών εισαγωγών κάθε χρόνο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέτρεψε τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ που συνεδρίασαν την Πέμπτη να συμφωνήσουν για την ταχύτερη εφαρμογή του μέτρου, προκειμένου να προστατευθούν οι εγχώριοι λιανοπωλητές από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

«Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα για να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τη θέση της ενόψει των ταχέως μεταβαλλόμενων εμπορικών συνθηκών», έγραψε ο επίτροπος Εμπορίου Maroš Šefčovič σε επιστολή προς τους υπουργούς, την οποία είδαν οι Financial Times.

Το αίτημα για την πρόωρη εφαρμογή του μέτρου στο πρώτο τρίμηνο του 2026 σηματοδοτεί τη σκληρή στάση της Επιτροπής απέναντι στην Κίνα και σε αυτό που θεωρεί αθέμιτες εμπορικές πρακτικές του Πεκίνου. Έρχεται 10 ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της G20, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να θέσουν εμπορικά ζητήματα στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Τον Μάιο, η Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση του ορίου των 150 ευρώ για τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμούς, με ισχύ από τα μέσα του 2028, και την εισαγωγή τέλους 2 ευρώ ανά δέμα.

Οι Κινέζοι πωλητές αντιπροσώπευαν πάνω από το 80% των 4,6 δισεκατομμυρίων δεμάτων που αγόρασαν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές πέρυσι.

