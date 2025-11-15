Στο τηγανητό κοτόπουλο το γυρίζει η Dominos

Ο διευθύνων σύμβουλος της Domino’s UK στοιχηματίζει ότι το μέλλον της μεγαλύτερης πιτσαρίας της χώρας βρίσκεται στο τηγανητό κοτόπουλο, καθώς προβλέπει ότι η αγορά της πίτσας πλησιάζει το σημείο κορεσμού.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Domino’s έχει λανσάρει το προϊόν Chick ‘N’ Dip σε περίπου 200 από τα 1.400 καταστήματά της στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, καθώς επιδιώκει να αξιοποιήσει την φαινομενικά ακόρεστη όρεξη της Βρετανίας για τηγανητό κοτόπουλο.

Η γκάμα περιλαμβάνει τρεις κοτομπουκιές για 4,50 λίρες και οκτώ «κομμάτια χωρίς κόκαλα» ή φτερούγες κοτόπουλου για 7,50 λίρες.

Ο Andrew Rennie, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Domino's UK το 2023, δήλωσε ότι δεν υπάρχει πλέον «μαζική ανάπτυξη» στην αγορά πίτσας της χώρας.

«Αναγνωρίζουμε ότι η διατροφή των ανθρώπων αλλάζει ελαφρώς», είπε. «Αν κοιτάξετε... σε παγκόσμιο επίπεδο, το κοτόπουλο είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή πρωτεΐνης. Επομένως, [η κυκλοφορία μιας σειράς προϊόντων με κοτόπουλο] μου φάνηκε αρκετά προφανής».

Η Domino’s, η οποία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Luton το 1985, αντιμετωπίζει μια γενικότερη επιβράδυνση της ζήτησης για πίτσα. Οι συνολικές παραγγελίες της εταιρείας μειώθηκαν κατά 1,5% τους τρεις μήνες έως τον Σεπτέμβριο.

Kαι άλλες επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες. Η Pizza Hut κλείνει 68 εστιατόρια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Papa John’s έκλεισε 74 καταστήματα τον Αύγουστο.