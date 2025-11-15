#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο τηγανητό κοτόπουλο το γυρίζει η Domino's

Με τη ζήτηση για πίτσα να κατεβάζει ταχύτητα, αναζητούνται επιπλέον έσοδα. Λανσάρεται το νέο προϊόν Chick ’N’ Dip σε εκατοντάδες καταστήματα στη Βρετανία.

Στο τηγανητό κοτόπουλο το γυρίζει η Dominos

Δημοσιεύθηκε: 15 Νοεμβρίου 2025 - 08:34

Ο διευθύνων σύμβουλος της Domino’s UK στοιχηματίζει ότι το μέλλον της μεγαλύτερης πιτσαρίας της χώρας βρίσκεται στο τηγανητό κοτόπουλο, καθώς προβλέπει ότι η αγορά της πίτσας πλησιάζει το σημείο κορεσμού.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Domino’s έχει λανσάρει το προϊόν Chick ‘N’ Dip σε περίπου 200 από τα 1.400 καταστήματά της στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, καθώς επιδιώκει να αξιοποιήσει την φαινομενικά ακόρεστη όρεξη της Βρετανίας για τηγανητό κοτόπουλο.

Η γκάμα περιλαμβάνει τρεις κοτομπουκιές για 4,50 λίρες και οκτώ «κομμάτια χωρίς κόκαλα» ή φτερούγες κοτόπουλου για 7,50 λίρες.

Ο Andrew Rennie, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Domino's UK το 2023, δήλωσε ότι δεν υπάρχει πλέον «μαζική ανάπτυξη» στην αγορά πίτσας της χώρας.

«Αναγνωρίζουμε ότι η διατροφή των ανθρώπων αλλάζει ελαφρώς», είπε. «Αν κοιτάξετε... σε παγκόσμιο επίπεδο, το κοτόπουλο είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή πρωτεΐνης. Επομένως, [η κυκλοφορία μιας σειράς προϊόντων με κοτόπουλο] μου φάνηκε αρκετά προφανής».

Η Domino’s, η οποία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Luton το 1985, αντιμετωπίζει μια γενικότερη επιβράδυνση της ζήτησης για πίτσα. Οι συνολικές παραγγελίες της εταιρείας μειώθηκαν κατά 1,5% τους τρεις μήνες έως τον Σεπτέμβριο.

Kαι άλλες επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες. Η Pizza Hut κλείνει 68 εστιατόρια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Papa John’s έκλεισε 74 καταστήματα τον Αύγουστο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τι θα γράψει το ταμπλό του Χρηματιστηρίου στην εποχή Euronext

Hilton: 18 νέα ξενοδοχεία στο ελληνικό χαρτοφυλάκιο

Ποιος «ξύρισε» τον τζίρο της BIC Violex

Αναβάθμισε την Ελλάδα σε ΒΒΒ η Fitch

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο