«Τσίμπησαν» οι κατασκευές στην ευρωζώνη

Κατά 0,5% αυξήθηκε η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή στον τομέα των κατασκευών στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε η Eurostat. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση κινήθηκε ανοδικά κατά 0,3% σε μηνιαία βάση.

Σε ετήσια βάση, σημείωσε πτώση 0,3% στην ευρωζώνη και αύξηση 0,5% στην ΕΕ.

Στη ζώνη του ευρώ, οι κατασκευές κτιρίων μειώθηκαν κατά 1,3% σε μηνιαία βάση, οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες υποχώρησαν κατά 0,5%, ενώ εργασίες πολιτικών μηχανικών αυξήθηκαν κατά 0,2%.

Στην ΕΕ, οι κατασκευές κτιρίων μειώθηκαν κατά 0,7%, οι εξειδικευμένες δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 0,1% και οι εργασίες πολιτικών μηχανικών αυξήθηκαν κατά 1,5% σε μηνιαία βάση.