Ζελένσκι: Θα συζητήσω το σχέδιο ειρήνης με τον Τραμπ

Ελήφθη το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ από το ουκρανικό πρωθυπουργικό γραφείο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι το Κίεβο θα συνεργαστεί με την Ουάσιγκτον σχετικά με όσα προβλέπει, αφού η Ουκρανία σκιαγραφήσει τις βασικές θέσεις της. «Προσδοκούμε σε συζητήσεις με τον Τραμπ τις επόμενες μέρες σχετικά με τις διπλωματικές ευκαιρίες», σημειώνεται.

«Είμαστε έτοιμοι τώρα, όπως και πριν, να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά, καθώς και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», ανέφερε το γραφείο του Ζελένσκι σε ανακοίνωσή του στο Telegram.

Οι συνομιλίες του Ζελένσκι με τον Τραμπ θα περιλαμβάνουν συζήτηση για τα «βασικά σημεία που απαιτούνται προς την επίτευξη ειρήνης», ανέφερε.

Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση του Κιέβου μετά τις διαρροές περί σχεδίου ειρήνης που συνέταξαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξή του. Εξάλλου, νωρίτερα μετέδωσε το Bloomberg ότι ο Ουκρανός πρόεδρος προσπαθεί να αντισταθεί στη θεωρούμενη ταπεινωτική ειρηνευτική συμφωνία που προωθούν Αμερικανοί αξιωματούχοι, ενώ την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει αυξανόμενες εγχώριες πιέσεις να εγκαταλείψει τον πιο έμπιστο βοηθό του στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει λάβει μηνύματα από τις ΗΠΑ ότι θα πρέπει να αποδεχτεί τη συμφωνία που καταρτίστηκε σε συνεννόηση με τη Μόσχα, δήλωσε άτομο που γνωρίζει το θέμα, ζητώντας να μην κατονομαστεί, σημειώνει το Bloomberg.

Ο Ζελένσκι θα έχει συνομιλίες στο Κίεβο σήμερα Πέμπτη με στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Στρατού του Πενταγώνου Νταν Ντρίσκολ. Η αντιπροσωπεία, η οποία συναντήθηκε με την Ουκρανή πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο και τον αρχηγό του στρατού Αλεξάντρ Σίρσκι, θα εξετάσει τρόπους ώστε να αναγκαστεί η Ρωσία να τερματίσει τις μάχες, σύμφωνα με τις πηγές.

Η τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αναβιώσουν οι διαπραγματεύσεις περιλαμβάνει ένα σχέδιο 28 σημείων που έχει ως πρότυπο την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Ενσωματώνει γνωστές ρωσικές απαιτήσεις για παραχωρήσεις, τις οποίες το Κίεβο έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει απαράδεκτες και οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν εμποδίσει οποιαδήποτε πρόοδο στις προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Η πρόταση ζητά από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη του Ντονμπάς στη Ρωσία, την άρση των ρωσικών κυρώσεων και την παύση των ερευνών για εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η Ουκρανία θα πρέπει επίσης να αποδεχτεί περιορισμούς στο μέγεθος του στρατού της, μένοντας ευάλωτη σε οποιαδήποτε νέα επίθεση πιθανώς διαταχθεί από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες εξέφρασαν σκεπτικισμό σχετικά με οποιαδήποτε συμφωνία, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν προσποιείται τον διαλλακτικό όταν βρίσκεται υπό πίεση. Το Κρεμλίνο προσπαθεί να εμποδίσει την έναρξη ισχύος των αμερικανικών κυρώσεων στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, τις Rosneft και Lukoil, συμπληρώνουν οι πηγές του Bloomberg.

Το ανοιχτό εσωτερικό μέτωπο

Ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει πιέσεις από τις ΗΠΑ να προβεί σε παραχωρήσεις προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος, ενώ απόψε θα συναντήσει βουλευτές του κόμματός του σε μια προσπάθεια να εκτονώσει την οργή της κοινής γνώμης για το σκάνδαλο διαφθοράς που ταλανίζει την κυβέρνηση. Οι ερευνητές κατά της διαφθοράς συνέδεσαν τον πρώην επιχειρηματικό του εταίρο με σχέδιο υπεξαίρεσης έως και 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα σχετικά στοιχεία έχουν ήδη οδηγήσει σε παραίτηση δύο υπουργούς.

Ορισμένοι στο κόμμα Ζελένσκι ζητούν την αντικατάσταση του αρχηγού του γενικού επιτελείου Αντρι Γερμάκ, ο οποίος αποτελεί το δεξί χέρι του προέδρου και παίζει καίριο ρόλο στις αποφάσεις τόσο για διορισμούς όσο και για την πολεμική στρατηγική της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος θα αντιμετωπίσει κοινοβουλευτική κρίση εάν δεν απομακρύνει τον Γερμάκ, είπε η πηγή υπό τον όρο ανωνυμίας.

Ο Γερμάκ, ο οποίος συνοδεύει τακτικά τον Ζελένσκι σε ταξίδια υψηλού ρίσκου στο εξωτερικό, έχει τεράστια επιρροή στην κυβέρνηση.

Οι δύο ανεξάρτητες υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ουκρανία δημοσίευσαν την περασμένη εβδομάδα λεπτομέρειες της 15μηνης έρευνάς τους για φερόμενο ξέπλυμα χρήματος στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Το σχέδιο αφορούσε μίζες από εργολάβους που κατασκεύαζαν αμυντικά έργα για την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με τους ερευνητές. Οι υπηρεσίες έχουν στην κατοχή τους αδημοσίευτες ηχογραφήσεις φερόμενων συνωμοτών.

Η διαμάχη ξέσπασε καθώς οι Ουκρανοί υφίστανται παρατεταμένες διακοπές ρεύματος μετά από ισχυρές ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενάντια σε ενεργειακές υποδομές και ενόψει χειμώνα.

Ο Ζελένσκι τον Ιούλιο προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς, προτού υποχωρήσει μπροστά στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στη χώρα από την έναρξη του πολέμου και σε μαζική καταδίκη από τους διεθνείς συμμάχους του Κιέβου.

Παρασκηνιακές κινήσεις και ευρωπαϊκές αντιδράσεις

Η εγχώρια πολιτική κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη, την ώρα που οι Ουκρανοί αξιωματούχοι αναζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το σχέδιο για τερματισμό του πολέμου που προώθησαν ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, και ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ προ ολίγων ημερών στο Μαϊάμι και ενημερώθηκε για το σχέδιο, το οποίο κλίνει υπέρ της Μόσχας, σύμφωνα με πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή η πληροφορία δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν γνωρίζουν εάν ο Τραμπ υποστηρίζει τις προτάσεις και τι θα συμβεί εάν το Κίεβο τις απορρίψει.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν ανησυχία για τις εν λόγω προτάσεις, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που πραγματοποίησαν στις Βρυξέλλες σήμερα Πέμπτη.

«Για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, πρέπει να έχει τη συμμετοχή Ουκρανών και Ευρωπαίων», δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Η ανακοίνωση της Ουκρανίας για το σχέδιο των ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας έλαβε επισήμως από την αμερικανική πλευρά ένα σχέδιο, το οποίο, σύμφωνα με την κρίση της αμερικανικής πλευράς, θα μπορούσε να συμβάλει στην αναζωογόνηση της διπλωματίας.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας παρουσίασε τις θεμελιώδεις αρχές που έχουν σημασία για τον λαό μας και, μετά τη σημερινή συνάντηση, τα μέρη συμφώνησαν να εργαστούν επί των διατάξεων του σχεδίου με τρόπο που θα οδηγήσει σε έναν δίκαιο τερματισμό του πολέμου.

Τις προσεχείς ημέρες, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας αναμένει να συζητήσει με τον Πρόεδρο Τραμπ τις υφιστάμενες διπλωματικές ευκαιρίες και τα βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη της ειρήνης.