Η ΕΕ σφίγγει τον κλοιό στις κινεζικές επενδύσεις

Η ΕΕ σχεδιάζει να αυστηροποιήσει τους κανόνες της για τις ξένες επενδύσεις, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κινεζικές εταιρείες δεν θα επωφελούνται από την ανοιχτή αγορά της Ένωσης χωρίς να προσφέρουν οφέλη στους τοπικούς εργαζομένους και χωρίς να μοιράζονται την τεχνολογία τους.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση, αποτελούν μέρος μιας σειράς προτάσεων που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον επόμενο μήνα με στόχο την ενίσχυση της αδύναμης βιομηχανικής βάσης και της επιβραδυνόμενης οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης.

Η εισροή φθηνών κινεζικών προϊόντων στην Ένωση, η οποία έχει αυξηθεί λόγω των δευτερογενών επιπτώσεων του καθεστώτος δασμών του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνει την πίεση σε βιομηχανίες, όπως η χαλυβουργία και η χημική βιομηχανία, που ήδη αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές Ενέργειας και περίπλοκους περιβαλλοντικούς κανόνες.

Μια σειρά κινεζικών βιομηχανικών πρότζεκτ στην Ευρώπη πυροδοτεί επίσης ανησυχίες ότι το Πεκίνο ενισχύει την εξάρτηση της Ευρώπης από την υψηλής τεχνολογίας βιομηχανία του, προκειμένου να ενισχύσει τη γεωπολιτική του επιρροή, ένας δηλωμένος στόχος του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Θεωρείται επίσης ως ένας τρόπος για τις κινεζικές εταιρείες να παρακάμψουν τυχόν περαιτέρω δασμούς της ΕΕ στα κινεζικά προϊόντα.

Ο επίτροπος Βιομηχανίας της ΕΕ, Stéphane Séjourné, δήλωσε στους Financial Times ότι τα κριτήρια πρέπει να «εξασφαλίζουν ότι οι ξένες επενδύσεις δεν πηγαίνουν μόνο σε εξαρτήματα που συναρμολογούνται στο εξωτερικό», αλλά συμβάλλουν στη «λειτουργία ολόκληρης της ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας».

Ο Séjourné, Γάλλος πολιτικός, έχει διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην προώθηση περισσότερων απαιτήσεων για τοπικό περιεχόμενο και ρήτρες «made in Europe» στη νομοθεσία της ΕΕ - μια μακροπρόθεσμη προτίμηση της Γαλλίας.

Είπε ότι οι αναθεωρημένοι κανόνες θα ορίζουν πιθανώς ότι οι ξένοι επενδυτές θα πρέπει να προσλαμβάνουν τοπικούς εργαζομένους και σε «ορισμένους τομείς, όπως οι μπαταρίες», να μεταφέρουν τεχνογνωσία.

«Πρέπει να είναι παραγωγικό για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και όχι απλώς ένα σημείο εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά».

Ο Séjourné δήλωσε ότι έχει «την ίδια ατζέντα» με τον Τραμπ όσον αφορά την επανεκβιομηχάνιση, προσθέτοντας ότι «το μόνο που διαφέρει είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά εργαλεία για την βιομηχανική πολιτική από τους δασμούς. Προστατεύουμε την αγορά μας, αλλά προτιμώ να χρησιμοποιώ τις υπό όρους [άμεσες ξένες επενδύσεις] για να μπορέσουμε να παράγουμε στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ροές άμεσων ξένων επενδύσεων από την Κίνα προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 80% το 2024 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2023, φθάνοντας τα 9,4 δισ. ευρώ.

Οπως αναφέρεται στο δημοσίευμα των FT, η κινεζική εταιρεία CATL, κατασκευάστρια μπαταριών με πιο προηγμένη τεχνολογία από οποιοαδήποτε ευρωπαϊκή ανταγωνίστρια, έχει γίνει το επίκεντρο της προσοχής. Έχοντας ήδη ανοίξει ένα εργοστάσιο για μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων στη Γερμανία, τώρα κατασκευάζει ένα εργοστάσιο αξίας 7 δισ. ευρώ στην Ουγγαρία και ένα εργοστάσιο αξίας 4 δισ. ευρώ στην Ισπανία.

Η CATL προστέθηκε τον Ιανουάριο στη μαύρη λίστα του Πενταγώνου με εταιρείες που πιστεύεται ότι έχουν δεσμούς με τον κινεζικό στρατό, αν και η ίδια αρνείται οποιαδήποτε τέτοια σχέση.

Για την κατασκευή της ισπανικής μονάδας, η οποία αποτελεί μέρος μιας κοινοπραξίας με την Stellantis, η CATL επιθυμεί να μεταφέρει 2.000 Κινέζους εργαζομένους στην περιοχή της Σαραγόσα.

Προτίθεται να απασχολήσει 3.000 εργαζομένους, κυρίως Ισπανούς, για τη λειτουργία του εργοστασίου, αλλά ορισμένοι συνδικαλιστές προβλέπουν ότι, σύμφωνα με την πολιτική της κινεζικής κυβέρνησης, η εταιρεία θα είναι απρόθυμη να μοιραστεί τα πιο πολύτιμα τεχνολογικά της μυστικά.

Τα τελευταία χρόνια, κινεζικές εταιρείες έχουν επίσης πραγματοποιήσει αρκετές σημαντικές επενδύσεις σε έργα υδρογόνου στη Γερμανία, την Ισπανία και τις σκανδιναβικές χώρες.

Τα σχέδια θα προταθούν στις 10 Δεκεμβρίου και ενδέχεται να υποστούν αλλαγές. Το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα των FT για σχόλιο.