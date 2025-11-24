Άλμα δύο μηνών για το καλαμπόκι στην Κίνα μετά τις έντονες βροχοπτώσεις

Η τιμή του καλαμποκιού έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών στην Κίνα, καθώς οι αγοραστές έσπευσαν να εξασφαλίσουν προμήθειες καλής ποιότητας μετά τις έντονες βροχοπτώσεις.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 1% στο Νταλιάν, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την Guolian Futures, οι παραγωγοί ζωοτροφών και οι χοιροτρόφοι αναζητούσαν προμήθειες από τη νέα συγκομιδή της βορειοανατολικής Κίνας, της μεγαλύτερης παραγωγικής περιοχής της χώρας, μετά τις βροχοπτώσεις που έπληξαν τις καλλιέργειες σε μια άλλη περιοχή, στον βορρά.

Το καλαμπόκι είναι μία από τις τρεις σημαντικότερες καλλιέργειες στην Κίνα, αλλά ενώ η κεντρική κυβέρνηση προβλέπει ρεκόρ παραγωγής, υπάρχει υποκείμενη ανησυχία για τον αντίκτυπο των πρόσφατων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι έντονες βροχοπτώσεις στη βόρεια Κίνα, η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30% της συνολικής παραγωγής, έχουν διαταράξει τη συγκομιδή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έκλεισαν στα 2.220 γουάν (312 δολάρια) ανά τόνο στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Νταλιάν.