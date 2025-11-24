#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Άλμα δύο μηνών για το καλαμπόκι στην Κίνα μετά τις έντονες βροχοπτώσεις

Η τιμή του καλαμποκιού ανήλθε πάνω από 1% στο χρηματιστήριο του Νταλιάν. Παραγωγοί ζωοτροφών και κτηνοτρόφοι σπεύδουν να εξασφαλίσουν ποιοτικές προμήθειες από τη νέα συγκομιδή, μετά τις ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Άλμα δύο μηνών για το καλαμπόκι στην Κίνα μετά τις έντονες βροχοπτώσεις

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 10:54

Η τιμή του καλαμποκιού έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών στην Κίνα, καθώς οι αγοραστές έσπευσαν να εξασφαλίσουν προμήθειες καλής ποιότητας μετά τις έντονες βροχοπτώσεις.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 1% στο Νταλιάν, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την Guolian Futures, οι παραγωγοί ζωοτροφών και οι χοιροτρόφοι αναζητούσαν προμήθειες από τη νέα συγκομιδή της βορειοανατολικής Κίνας, της μεγαλύτερης παραγωγικής περιοχής της χώρας, μετά τις βροχοπτώσεις που έπληξαν τις καλλιέργειες σε μια άλλη περιοχή, στον βορρά.

Το καλαμπόκι είναι μία από τις τρεις σημαντικότερες καλλιέργειες στην Κίνα, αλλά ενώ η κεντρική κυβέρνηση προβλέπει ρεκόρ παραγωγής, υπάρχει υποκείμενη ανησυχία για τον αντίκτυπο των πρόσφατων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι έντονες βροχοπτώσεις στη βόρεια Κίνα, η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30% της συνολικής παραγωγής, έχουν διαταράξει τη συγκομιδή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έκλεισαν στα 2.220 γουάν (312 δολάρια) ανά τόνο στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Νταλιάν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σε χαμηλό τεσσάρων εβδομάδων η τιμή αλουμινίου

Νέα πτώση έως και 6,4% στα futures του κακάο

Μυτιληναίος: Το υψηλό ενεργειακό κόστος απειλεί τον κλάδο του αλουμινίου

Ελλείψεις και δασμοί Τραμπ ανεβάζουν τον χαλκό σε ιστορικό ρεκόρ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο