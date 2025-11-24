#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανεβαίνουν τα ουκρανικά ομόλογα καθώς εντείνονται οι ειρηνευτικές συνομιλίες

Περισσότερο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι επενδυτές απέναντι στο ενδεχόμενο ειρήνευσης. Ενισχύθηκαν και τα νομίσματα χωρών στην ευρύτερη περιφέρεια.

Ανεβαίνουν τα ουκρανικά ομόλογα καθώς εντείνονται οι ειρηνευτικές συνομιλίες

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 15:13

Τον... ανήφορο πήραν τα ουκρανικά ομόλογα εξαιτίας της προόδου που φαίνεται να σημειώνεται στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα τα ομόλογα που λήγουν το 2029, ανήλθαν σήμερα, Δευτέρα, στα 72 σεντ του δολαρίου ΗΠΑ, (+ τρία σεντ) φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο. Παράλληλα μεγάλα κέρδη κατέγραψαν και τα ομόλογα που λήγουν το 2035 και εκείνα με ημερομηνία λήξης το 2040.

Το ενδεχόμενο να επιτευχθεί μια εκεχειρία στην Ουκρανία λειτούργησε επίσης ευεργετικά για τα νομίσματα διαφόρων χωρών στην ευρύτερη περιφέρεια. Χαρακτηριστικά, το ουγγρικό φιορίνι, το πολωνικό ζλότι αλλά και η σουηδική κορώνα κατέγραψαν άνοδο περίπου 0,2% έναντι του ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς, σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή της ING Bank, Κρις Τέρνερ, οι επενδυτές φαίνονται πιο αισιόδοξοι απέναντι στο ενδεχόμενο να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία παρά τα όποια εμπόδια, αφού η «πίεση των κυρώσεων έχει κάνει τη Ρωσία να ενδιαφέρεται λίγο περισσότερο» για το ζήτημα σε σχέση με το παρελθόν. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χαλαρώνει το χρονοδιάγραμμα για το Ουκρανικό, πρόοδο καταγράφει ο Ρούμπιο

Ουκρανία: Η αρχή του τέλους και το «κόμμα του πολέμου»

Ζελένσκι: Επιστρέφουν στο Κίεβο οι διαπραγματευτές της Ουκρανίας

Τραμπ για Ουκρανικό: Κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο