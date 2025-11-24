Ανεβαίνουν τα ουκρανικά ομόλογα καθώς εντείνονται οι ειρηνευτικές συνομιλίες

Τον... ανήφορο πήραν τα ουκρανικά ομόλογα εξαιτίας της προόδου που φαίνεται να σημειώνεται στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα τα ομόλογα που λήγουν το 2029, ανήλθαν σήμερα, Δευτέρα, στα 72 σεντ του δολαρίου ΗΠΑ, (+ τρία σεντ) φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο. Παράλληλα μεγάλα κέρδη κατέγραψαν και τα ομόλογα που λήγουν το 2035 και εκείνα με ημερομηνία λήξης το 2040.

Το ενδεχόμενο να επιτευχθεί μια εκεχειρία στην Ουκρανία λειτούργησε επίσης ευεργετικά για τα νομίσματα διαφόρων χωρών στην ευρύτερη περιφέρεια. Χαρακτηριστικά, το ουγγρικό φιορίνι, το πολωνικό ζλότι αλλά και η σουηδική κορώνα κατέγραψαν άνοδο περίπου 0,2% έναντι του ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς, σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή της ING Bank, Κρις Τέρνερ, οι επενδυτές φαίνονται πιο αισιόδοξοι απέναντι στο ενδεχόμενο να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία παρά τα όποια εμπόδια, αφού η «πίεση των κυρώσεων έχει κάνει τη Ρωσία να ενδιαφέρεται λίγο περισσότερο» για το ζήτημα σε σχέση με το παρελθόν.