#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Καμπανάκι» από την κεντρική τράπεζα για την κρίση στέγασης στην Κοπεγχάγη

Η Nationalbanken συμβούλεψε την κυβέρνηση να αποφύγει την υιοθέτηση μέτρων που θα τόνωναν τη ζήτηση για ακίνητα, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω αύξηση των τιμών.

«Καμπανάκι» από την κεντρική τράπεζα για την κρίση στέγασης στην Κοπεγχάγη

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 15:15

Η κεντρική τράπεζα της Δανίας (Nationalbanken), προειδοποίησε ότι η απότομη αύξηση που παρατηρείται στις τιμές κατοικιών στην πρωτεύουσα ενδέχεται να επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα αν η κυβέρνηση δεν την διαχειριστεί με προσοχή, μεταδίδει το Bloomberg. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι τιμές των διαμερισμάτων στην Κοπεγχάγη αυξήθηκαν περίπου 20% από τον Οκτώβριο του 2024 έως και τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Boligsiden. 

Στο πλαίσιο αυτό η Nationalbanken συμβούλεψε την κυβέρνηση να αποφύγει την υιοθέτηση μέτρων που θα τόνωναν τη ζήτηση για ακίνητα, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω αύξηση των τιμών τους. 

Στον αντίποδα προέτρεψε τις εμπορικές τράπεζες να εφαρμόζουν αυστηρότερα κριτήρια όσον αφορά την έγκριση στεγαστικών δανείων. Σε αντίθετη περίπτωση, υποστηρίζει η κεντρική τράπεζα της χώρας, πολλά χαμηλόμισθα νοικοκυριά θα κινδυνέψουν να βρεθούν υπερχρεωμένα και θα δυσκολευτούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους γεγονός που εγείρει κινδύνους για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η προειδοποίηση αυτή, έρχεται αφού η κυβέρνηση παρουσίασε νωρίτερα εντός του μήνα ένα σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο, όσοι παίρνουν για πρώτη φορά στεγαστικό δάνειο, θα μπορούν να το αποπληρώσουν σε έως και 40 χρόνια, με το δάνειο αυτό καθ' αυτό να καλύπτει έως και το 80% του κόστους κατοικίας.

Αν και το σύνολο των στεγαστικών δανείων που χορηγήθηκαν στα νοικοκυριά αυξήθηκε σε λογικά επίπεδα τον Σεπτέμβριο (+3%) «η εμπειρία δείχνει ότι οι απότομες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της χορήγησης δανείων μακροπρόθεσμα», τόνισε η Nationalbanken.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανοδος 1,9% στις επικείμενες πωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο

Η συνταγή για την πώληση μιας πολυτελούς κατοικίας

Γιατί μπήκε φρένο στην ένταξη νεότερων ακινήτων στο «Σπίτι μου ΙΙ»

Συναγερμό στις ευρωπαϊκές ηγεσίες χτυπά η Λαγκάρντ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο