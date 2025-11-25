«Καμπανάκι» από την κεντρική τράπεζα για την κρίση στέγασης στην Κοπεγχάγη

Η κεντρική τράπεζα της Δανίας (Nationalbanken), προειδοποίησε ότι η απότομη αύξηση που παρατηρείται στις τιμές κατοικιών στην πρωτεύουσα ενδέχεται να επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα αν η κυβέρνηση δεν την διαχειριστεί με προσοχή, μεταδίδει το Bloomberg.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι τιμές των διαμερισμάτων στην Κοπεγχάγη αυξήθηκαν περίπου 20% από τον Οκτώβριο του 2024 έως και τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Boligsiden.

Στο πλαίσιο αυτό η Nationalbanken συμβούλεψε την κυβέρνηση να αποφύγει την υιοθέτηση μέτρων που θα τόνωναν τη ζήτηση για ακίνητα, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω αύξηση των τιμών τους.

Στον αντίποδα προέτρεψε τις εμπορικές τράπεζες να εφαρμόζουν αυστηρότερα κριτήρια όσον αφορά την έγκριση στεγαστικών δανείων. Σε αντίθετη περίπτωση, υποστηρίζει η κεντρική τράπεζα της χώρας, πολλά χαμηλόμισθα νοικοκυριά θα κινδυνέψουν να βρεθούν υπερχρεωμένα και θα δυσκολευτούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους γεγονός που εγείρει κινδύνους για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η προειδοποίηση αυτή, έρχεται αφού η κυβέρνηση παρουσίασε νωρίτερα εντός του μήνα ένα σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο, όσοι παίρνουν για πρώτη φορά στεγαστικό δάνειο, θα μπορούν να το αποπληρώσουν σε έως και 40 χρόνια, με το δάνειο αυτό καθ' αυτό να καλύπτει έως και το 80% του κόστους κατοικίας.

Αν και το σύνολο των στεγαστικών δανείων που χορηγήθηκαν στα νοικοκυριά αυξήθηκε σε λογικά επίπεδα τον Σεπτέμβριο (+3%) «η εμπειρία δείχνει ότι οι απότομες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της χορήγησης δανείων μακροπρόθεσμα», τόνισε η Nationalbanken.