Πώς ξεφεύγουν οι Κινέζοι: Εκπαίδευση AI στο εξωτερικό με τσιπ Nvidia

Κορυφαίες κινεζικές εταιρείες εκπαιδεύουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους στο εξωτερικό για να έχουν πρόσβαση στα τσιπ της Nvidia και να παρακάμψουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ να εμποδίσουν την ανάπτυξη της ισχυρής αυτής τεχνολογίας.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι Alibaba και ByteDance συγκαταλέγονται μεταξύ των τεχνολογικών ομίλων που εκπαιδεύουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τους σε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν άμεση γνώση του θέματος.

Αυτά τα άτομα ανέφεραν ότι υπήρξε μια σταθερή αύξηση στην εκπαίδευση σε υπεράκτιες τοποθεσίες μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ τον Απρίλιο να περιορίσει τις πωλήσεις του H20, του τσιπ της Nvidia που διατίθεται μόνο στην Κίνα.

«Είναι προφανής η επιλογή να έρθεις εδώ», δήλωσε ένας χειριστής κέντρου δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη. «Χρειάζεσαι τα καλύτερα τσιπ για να εκπαιδεύσεις τα πιο προηγμένα μοντέλα και όλα είναι νόμιμα».

Την τελευταία χρονιά, τα μοντέλα Qwen της Alibaba και Doubao της ByteDance έχουν καταστεί από τα κορυφαία μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) παγκοσμίως. Το Qwen έχει επίσης υιοθετηθεί ευρέως εκτός Κίνας από προγραμματιστές, καθώς είναι ένα ελεύθερα διαθέσιμο «ανοιχτό» μοντέλο.

Τα κέντρα δεδομένων έχουν γνωρίσει μεγάλη άνθηση στη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία, τροφοδοτούμενα από την κινεζική ζήτηση. Πολλά από αυτά τα κέντρα δεδομένων είναι εξοπλισμένα με προϊόντα Nvidia υψηλής τεχνολογίας, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ για την εκπαίδευση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Σύμφωνα με όσους είναι εξοικειωμένοι με την πρακτική αυτή, οι κινεζικές εταιρείες συνήθως υπογράφουν σύμβαση μίσθωσης για τη χρήση κέντρων δεδομένων στο εξωτερικό που ανήκουν και λειτουργούν από μη κινεζικές οντότητες.

Αυτό είναι σύμφωνο με τους ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ, καθώς ο «κανόνας διάδοσης» της εποχής Μπάιντεν, που είχε σχεδιαστεί για να κλείσει αυτό το κενό, καταργήθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα φέτος.

Μια εξαίρεση αποτελεί η DeepSeek, που κατασκευάζει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους, τα οποία εκπαιδεύονται στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Η εταιρεία δημιούργησε ένα σημαντικό σύμπλεγμα τσιπ Nvidia πριν τεθούν σε ισχύ οι απαγορεύσεις εξαγωγών των ΗΠΑ, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Επίσης, συνεργάζεται στενά με εγχώριους κατασκευαστές τσιπ με επικεφαλής την Huawei, για να βελτιστοποιήσει και να αναπτύξει την επόμενη γενιά κινεζικών τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τα ίδια άτομα. Η Huawei διαθέτει μια ομάδα μηχανικών που βρίσκεται στην έδρα της DeepSeek στο Χανγκτσού.

Εξετάζεται η άρση των περιορισμών πώλησης τσιπ Nvidia στους Κινέζους

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει εκτεταμένους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia προς την Κίνα, έτσι ώστε να μη χρησιμοποιούνται από τον κινεζικό στρατό - απαιτούνται άδειες εξαγωγής για να διασφαλιστεί ότι δεν θα καταλήξουν σε «στρατιωτική τελική χρήση».

Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στη Nvidia να πουλήσει προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα και θα είναι αυτός που θα λάβει την τελική απόφαση επί του θέματος, όπως δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ.

Ο Πρόεδρος ακούει «πολλούς διαφορετικούς συμβούλους» για να αποφασίσει για πιθανές εξαγωγές, δήλωσε ο Λάτνικ σε συνέντευξη στο Bloomberg, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ καταλαβαίνει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ «καλύτερα απ' όλους».

Σύμφωνα με το Bloomberg, Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε αρχικές συζητήσεις σχετικά με το εάν η Nvidia μπορεί να πουλήσει τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 στην Κίνα.

«Η απόφαση βρίσκεται πάνω στο γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο Λάτνικ στη συνέντευξη. «Αυτός θα αποφασίσει αν θα προχωρήσουμε ή όχι».

Σε απάντηση στους αμερικανικούς περιορισμούς, η Nvidia ανέπτυξε ειδικά, λιγότερο ισχυρά τσιπ, όπως το H20, για να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς και να συνεχίσει τις πωλήσεις στην κινεζική αγορά. Ωστόσο, ακόμη και αυτά τα τσιπ αντιμετώπισαν εμπόδια.