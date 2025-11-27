Κινέζοι και Ιάπωνες θέλουν να αγοράσουν την γερμανική Puma

Αλμα έως και 16% καταγράφουν οι μετοχές της Puma, μετά από μια είδηση που θέλει την κινεζική Anta Sports να είναι μία από τις πολλές εταιρείες που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τη γερμανική αθλητική μάρκα.

Η Puma ενδέχεται επίσης να προσελκύσει το ενδιαφέρον της κινεζικής εταιρείας ενδυμάτων Li Ning και της ιαπωνικής Asics, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές.

Η Puma αρνήθηκε να σχολιάσει και η Anta Sports δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αίτημα για σχόλιο από το CNBC.

Βουτιά 62% για τη μετοχή της Puma, χτύπημα από ανταγωνισμό και δασμούς

Πριν από την σημερινή ανάκαμψη, οι μετοχές της Puma είχαν υποχωρήσει κατά 62% στη Φρανκφούρτη φέτος, αποδίδοντας στην εταιρεία κεφαλαιοποίηση ύψους 2,5 δισ. ευρώ, καθώς η αγορά αθλητικών ενδυμάτων γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική, ενώ και οι δασμοί επηρεάζουν αρνητικά το καταναλωτικό κλίμα.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της εταιρείας, η εταιρεία χαρτοφυλακίου Artémis της οικογένειας Pinault κατείχε το 29% της Puma στο τέλος του περασμένου έτους.

Ποια είναι η κινεζική Anta Sports

Η Anta - η οποία κατέχει μάρκες όπως Fila και Jack Wolfskin - καταγράφει άνοδο 10% στις συναλλαγές στο Χονγκ Κονγκ φέτος, αποδίδοντας στην εταιρεία κεφαλαιοποίηση 31 δισ. δολαρίων.

Μια κοινοπραξία υπό την ηγεσία της Anta, στην οποία συμμετείχε και η ασιατική εταιρεία εξαγορών FountainVest Partners, κατέβαλε 5,2 δισ. δολάρια το 2019 για την εξαγορά της Amer Sports, ιδιοκτήτριας εμπορικών σημάτων όπως Salomon και Arc’teryx.

Η Amer πραγματοποίησε στη συνέχεια αρχική δημόσια προσφορά στη Νέα Υόρκη πέρυσι, με την Anta να παραμένει ο μεγαλύτερος επενδυτής της, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η μετοχή της Li Ning έχει αυξηθεί κατά περίπου 8% το 2025, με κεφαλαιοποίηση σχεδόν 6 δισ. δολαρίων.

Η στρατηγική της Puma

Ο François-Henri Pinault, στέλεχος της Artémis, δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι το μερίδιο της Puma είναι «ενδιαφέρον αλλά δεν είναι στρατηγικό» και ότι οι επιλογές σχετικά με τη συμμετοχή παραμένουν ανοιχτές.

Η Puma προσπαθεί να ανανεωθεί υπό τη διεύθυνση του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, Arthur Hoeld, μετά την αποτυχία της να προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό για τα προϊόντα της στους καταναλωτές τα τελευταία χρόνια.

Η γερμανική εταιρεία διόρισε τον Ιούλιο το πρώην στέλεχος της Adidas, Andreas Hubert, ως Διοικητικό Γενικό Διευθυντή. Ο Hubert είναι ένας 20ετής βετεράνος της Adidas, ο οποίος τα τελευταία τέσσερα χρόνια διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος Πληροφορικής της εταιρείας.

Η Puma, που ιδρύθηκε το 1948, ανακοίνωσε κέρδη 281,6 εκατ. ευρώ πέρυσι και πωλήσεις 8,8 δισ. ευρώ. Οι χορηγίες της περιλαμβάνουν την ομάδα της αγγλικής Premier League, Manchester City, την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και την ανδρική ομάδα χάντμπολ της Δανίας.

Η Puma ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι σχεδιάζει να προχωρήσει σε περαιτέρω περικοπές 900 θέσεων εργασίας και να επικεντρωθεί περισσότερο στον τομέα του τρεξίματος, του ποδοσφαίρου και της προπόνησης.

Επίσης, ανανεώνει τις προσπάθειές της στον τομέα του μάρκετινγκ, με στόχο να δημιουργήσει πιο ελκυστικές ιστορίες για τα προϊόντα της κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, ελπίζοντας να καταστήσει το εμπορικό σήμα της πιο ελκυστικό στους καταναλωτές.

Ο στόχος της Puma είναι να επιστρέψει στην ανάπτυξη έως το 2027, να εδραιωθεί ως ένα από τα τρία κορυφαία εμπορικά σήματα στον τομέα του αθλητισμού παγκοσμίως και να επιτύχει «υγιή κέρδη» μεσοπρόθεσμα.