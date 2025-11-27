Ζαχάροβα: «Απαράδεκτη» για τη Μόσχα τυχόν ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι μια ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, θα ήταν απαράδεκτη για τη Μόσχα.

«Για εμάς, η απειλή είναι ακόμη η επέκταση του ΝΑΤΟ», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μόσχα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. «Η επιθυμία του ΝΑΤΟ να θέσει την Ουκρανία στην τροχιά του παραμένει απειλή για εμάς».

«Το να γίνει μέλος αυτή η χώρα μιας επιθετικής στρατιωτικής συμμαχίας που έχει δηλώσει ότι η Ρωσία είναι στόχος της, αποκαλώντας την απειλή ασφαλείας σε όλα τα επιχειρησιακά περιβάλλοντα, είναι απαράδεκτο για εμάς».

Ένας από τους κεντρικής σημασίας όρους του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι η απαίτηση οι Δυτικοί ηγέτες να υποσχεθούν ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, όπως μετέδωσε το Ρόιτερς.

Στη σύνοδο κορυφής του Βουκουρεστίου το 2008, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν πως η Ουκρανία και η Γεωργία θα γίνονταν μια μέρα μέλη της συμμαχίας. Το 2009, η Ουκρανία τροποποίησε το Σύνταγμά της δεσμευόμενη στον δρόμο προς την πλήρη ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι η προηγούμενη υποστήριξη των ΗΠΑ σε μια ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ήταν ένας λόγος για τον οποίο ξέσπασε ο πόλεμος και έχει πει ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος της Συμμαχίας.

Στο κείμενο ενός ειρηνευτικού σχεδίου 28 σημείων για την Ουκρανία, το σημείο 7 αναφέρει: «Η Ουκρανία αποδέχεται να περιλάβει στο Σύνταγμά της τον όρο ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ αποδέχεται να περιλάβει στο καταστατικό του πρόβλεψη που θα διευκρινίζει ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στη Συμμαχία στο μέλλον».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ