Δάνεια 100 δισ. για επενδύσεις στην OpenAI, ποιοι πληρώνουν το βάρος

Οι συνεργάτες του κέντρου δεδομένων της OpenAI ετοιμάζονται να συγκεντρώσουν σχεδόν 100 δισ. δολάρια σε δάνεια που συνδέονται με τη ζημιογόνα νεοσύστατη εταιρεία, καθώς η κατασκευάστρια του ChatGPT επωφελείται από μια σειρά δαπανών που χρηματοδοτούνται από δάνεια, χωρίς να αναλαμβάνει η ίδια οικονομικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, οι SoftBank, Oracle και CoreWeave έχουν δανειστεί τουλάχιστον 30 δισ. δολάρια για να επενδύσουν στη νεοσύστατη εταιρεία ή να βοηθήσουν στην κατασκευή των κέντρων δεδομένων της. Η Blue Owl Capital και εταιρείες υποδομής όπως η Crusoe βασίζονται επίσης σε συμφωνίες με την OpenAI για την εξυπηρέτηση δανείων ύψους περίπου 28 δισ. δολαρίων.

Μια ομάδα τραπεζών βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να δανείσει άλλα 38 δισ. δολάρια στην Oracle και στην εταιρεία κατασκευής κέντρων δεδομένων Vantage, με στόχο τη χρηματοδότηση νέων εγκαταστάσεων για την OpenAI, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Τα στελέχη της OpenAI έχουν δηλώσει ότι σκοπεύουν να αντλήσουν σημαντικό χρέος για να χρηματοδοτήσουν τα συμβόλαια αυτά, αλλά μέχρι στιγμής το οικονομικό βάρος πέφτει στους αντισυμβαλλόμενους της εταιρείας και στους δανειστές τους.

Το μέγεθος των δανείων που συνδέονται με την OpenAI αυξάνει τον έλεγχο πάνω στις συμβάσεις ύψους 1,4 τρισ. δολαρίων που έχει υπογράψει φέτος, για προμήθεια υπολογιστικής ισχύος από κατασκευαστές τσιπ και εταιρείες κέντρων δεδομένων για την επόμενη οκταετία.