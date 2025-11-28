#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πτώση 0,7% στις πωλήσεις μη τροφίμων και 0,6% στις διαδικτυακές και ταχυδρομικές παραγγελίες. Αντίθετα, οι πωλήσεις τροφίμων αυξήθηκαν κατά 1,2%. Σε ετήσια βάση ο κλάδος δείχνει μικρή ανάκαμψη.

Πέμπτη μηνιαία πτώση για το λιανεμπόριο στη Γερμανία

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 11:31

Κατά 0,3% υποχώρησαν σε μηνιαία βάση οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία τον Οκτώβριο, διαψεύδοντας τις προβλέψεις της αγοράς για αύξηση 0,2% και αντιστρέφοντας την οριακά αναθεωρημένη αύξηση 0,3% του προηγούμενου μήνα.

Ηταν η πέμπτη μηνιαία πτώση μέχρι στιγμής φέτος, επηρεασμένη από τη μείωση κατά 0,7% στις πωλήσεις μη τροφίμων και κατά 0,6% στις διαδικτυακές και ταχυδρομικές παραγγελίες. Αντίθετα, οι πωλήσεις τροφίμων αυξήθηκαν κατά 1,2%.

Σε ετήσια βάση, το λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 0,9%, μετά από μια ανοδική αναθεώρηση της αύξησης κατά 0,8% τον Σεπτέμβριο.

