Πέμπτη μηνιαία πτώση για το λιανεμπόριο στη Γερμανία

Κατά 0,3% υποχώρησαν σε μηνιαία βάση οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία τον Οκτώβριο, διαψεύδοντας τις προβλέψεις της αγοράς για αύξηση 0,2% και αντιστρέφοντας την οριακά αναθεωρημένη αύξηση 0,3% του προηγούμενου μήνα.
Ηταν η πέμπτη μηνιαία πτώση μέχρι στιγμής φέτος, επηρεασμένη από τη μείωση κατά 0,7% στις πωλήσεις μη τροφίμων και κατά 0,6% στις διαδικτυακές και ταχυδρομικές παραγγελίες. Αντίθετα, οι πωλήσεις τροφίμων αυξήθηκαν κατά 1,2%.
Σε ετήσια βάση, το λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 0,9%, μετά από μια ανοδική αναθεώρηση της αύξησης κατά 0,8% τον Σεπτέμβριο.