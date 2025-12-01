#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ουκρανία-Ουμέροφ: Πρόοδος στις συνομιλίες με ΗΠΑ, αλλά χρειάζονται προσαρμογές

«Κατά τη διάρκεια δύο πολύ παραγωγικών ημερών πετύχαμε σημαντική πρόοδο, αν και ορισμένα σημεία εξακολουθούν να απαιτούν περαιτέρω προσαρμογές», ανέφερε ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών στη Φλόριντα.

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 19:18

Οι συζητήσεις σχετικά για το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που διεξάγονται από χθες Κυριακή στη Φλόριντα με την ουκρανική πλευρά, έχουν οδηγήσει σε «σημαντική πρόοδο», αλλά ορισμένα ζητήματα απαιτούν «προσαρμογές», δήλωσε ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ μετά τις συνομιλίες με Αμερικανούς παράγοντες, με επικεφαλής τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.

«Κατά τη διάρκεια δύο πολύ παραγωγικών ημερών στις ΗΠΑ (...) πετύχαμε σημαντική πρόοδο, αν και ορισμένα σημεία εξακολουθούν να απαιτούν περαιτέρω προσαρμογές», ανέφερε στο Facebook, προσθέτοντας ότι εκείνος και η αμερικανική πλευρά συμφώνησαν να διατηρούν «συνεχή» επαφή.

Στο πλαίσιο της διπλωματικής κινητικότητας, ο Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί αύριο Τρίτη απόγευμα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα για να συνεχίσουν τις συνομιλίες γύρω από το αμερικανικό σχέδιο, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το Κρεμλίνο.

Την ίδια ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συνάντηση σήμερα στο Παρίσι με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

