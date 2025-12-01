Ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ στον Πούτιν, αύριο η συνάντησή τους

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί αύριο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία.

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 13:27

Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη, το απόγευμα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα για να συνεχίσουν τις συνομιλίες γύρω από το αμερικανικό σχέδιο, με στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

«Η συνάντηση με τον Γουίτκοφ προβλέπεται για αύριο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια της τακτικής καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Η συνάντηση, διευκρίνισε, θα πραγματοποιηθεί «στο δεύτερο μισό της ημέρας».

Η επίσκεψη του Γουίτκοφ στη Ρωσία θα πραγματοποιηθεί μετά τις διαπραγματεύσεις, χθες, Κυριακή, στη Φλόριντα, μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν «παραγωγικές» από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Εξάλλου το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα σκανδαλώδη την ουκρανική επίθεση το σαββατοκύριακο σε υποδομή της Κοινοπραξίας του Πετρελαιαγωγού της Κασπίας (CPC), δεδομένης της διεθνούς σημασίας της εν λόγω κοινοπραξίας και της διεθνούς συμμετοχής σ' αυτή.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε «σκανδαλώδη» την ουκρανική επίθεση και επέκρινε επίσης ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας σε πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα, για τις οποίες δήλωσε ότι αποτελούν επιθέσεις στα συμφέροντα της Τουρκίας και των ιδιοκτητών των πλοίων.

Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron, μέτοχος στη CPC, ανακοίνωσε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ ότι η κοινή επιχείρηση της Tengizchevroil συνεχίζει να φορτώνει αργό στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

